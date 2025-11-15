बाड़मेर: बस की खिड़की से मुंह बाहर निकाला, सिर कटकर सड़क पर गिरा, जानिए कौन था 17 वर्षीय मृतक

सड़क पर एक छोटी-सी लापरवाही भी पूरी जिंदगी बदल देती है। धनाऊ जैसी घटनाएं हमें बार-बार याद दिलाती हैं कि सुरक्षित घर लौटना तभी संभव है, जब हम सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का ईमानदारी से पालन करें। चलती बस में खिड़की से सिर या हाथ बाहर नहीं निकालें, ओवरटेक हमेशा सावधानी से करें। बस, कार, ट्रक, डंपर चालकों सहित दुपहिया वाहन सवारों को भी गति व सुरक्षित दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियम कोई बोझ नहीं, बल्कि हमारी और हमारे परिवार की ढाल हैं। सड़क पर अनुशासन ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है।