Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

जालोर

Good News: ग्रामीणों को मिलेगा बड़ा तोहफा, राजस्थान में यहां बनेगी नई सड़क, खर्च होंगे करोड़ों रुपए

भादरड़ा गांव में प्राचीन ईश्वरेश्वर महादेव मंदिर में हर माह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन आवाजाही की मुख्य सड़क बदहाल होने से श्रद्धालुओं को सफर में परेशानी उठानी पड़ती है।

2 min read

जालोर

image

Rakesh Mishra

Oct 08, 2025

New road in rajasthan

प्रतीकात्मक तस्वीर

भीनमाल। क्षेत्र के भादरड़ा गांव स्थित ईश्वरेश्वर महादेव मंदिर के दर्शनार्थ आवाजाही करने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का सफर सुगम होगा। सरकार की ओर से करीब 2 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर लंबी सड़क का नवीनीकरण होगा। सरकार की ओर से इसके लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है।

टेण्डर प्रक्रिया के बाद इस सड़क का कार्य शुरू होगा। ऐसे में ग्रामीणों व महादेव मंदिर दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का सफर सुगम होगा। जहां-जहां जलभराव होने से सड़क टूट रही है, वहां पर 50 मीटर तक सीसी सड़क बनाई जाएगी। दरअसल, भीनमाल से भादरड़ा 7 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है।

वाहनों की आवाजाही से सड़क पर दिनभर धूल के गुबार उड़ते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बदहाल सड़क से खासकर रात के समय में मोटरसाइकिल चालकों को वाहन के स्लिप होने का भय रहता है। लेवल सही नहीं होने से बरसात के दिनों में सड़क पर जगह-जगह पानी जमा हो जाता है। ऐसे में जलभराव होने से सड़क भी टूट जाती है।

सुगम होगा श्रद्धालुओं की आस्था का सफर

भादरड़ा गांव में प्राचीन ईश्वरेश्वर महादेव मंदिर में हर माह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन आवाजाही की मुख्य सड़क बदहाल होने से श्रद्धालुओं को सफर में परेशानी उठानी पड़ती है। हर सोमवार को दर्शन के लिए शहर सहित जिलेभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा रक्षा बंधन व महाशिवरात्रि पर मेले का आयोजन होता है। सड़क के नवीनीकरण से श्रद्धालुओं की आस्था का सफर सुगम होगा।

आवाजाही में होगी सुविधा

भादरड़ा गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का नवीनीकरण होने से ग्रामीणों को आवाजाही सुविधा होगी। यहां महादेव मंदिर दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं को भी राहत मिलेगी।
फूलाराम राजपुरोहित, ग्रामीण

स्वीकृति मिली

भीनमाल से भादरड़ा 7 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण के लिए स्वीकृति मिली है। टेण्डर प्रक्रिया में है। टेण्डर होने के बाद सड़क के नवीनीकरण का कार्य शुरु होगा।
हरचंदराम चौधरी, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग-भीनमाल

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Published on:

08 Oct 2025 03:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Good News: ग्रामीणों को मिलेगा बड़ा तोहफा, राजस्थान में यहां बनेगी नई सड़क, खर्च होंगे करोड़ों रुपए

जालोर

राजस्थान न्यूज़

