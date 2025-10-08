Good News: ग्रामीणों को मिलेगा बड़ा तोहफा, राजस्थान में यहां बनेगी नई सड़क, खर्च होंगे करोड़ों रुपए

भादरड़ा गांव में प्राचीन ईश्वरेश्वर महादेव मंदिर में हर माह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन आवाजाही की मुख्य सड़क बदहाल होने से श्रद्धालुओं को सफर में परेशानी उठानी पड़ती है। हर सोमवार को दर्शन के लिए शहर सहित जिलेभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा रक्षा बंधन व महाशिवरात्रि पर मेले का आयोजन होता है। सड़क के नवीनीकरण से श्रद्धालुओं की आस्था का सफर सुगम होगा।