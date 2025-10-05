राजस्थान: जन्म के आधे घंटे बाद ही मकान की छत पर रखी कन्या, नाल तक नहीं काटी

जालोर। यह हाथ क्रूर नहीं तो क्या है, जिसने जन्म के आधे घंटे बाद ही मासूम कन्या को दो मकानों की छत के बीच बनी दीवार पर रख दिया। यह तो गनीमत रहीं कि समय रहते किसी ने बच्ची को देख लिया। मामला कस्बे के लालपोल क्षेत्र का है। मकान मालिक जावेद खान का पुत्र छत पर कपड़े लेने गया तो मासूम रो रही थी। बच्चे ने अपने परिवार को जानकारी दी। परिवार के लोग छत पर पहुंचे तो आस-पास कोई नहीं था। बच्ची को वहां रखने वाले का अभी कोई पता नहीं चल पाया है।