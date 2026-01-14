Sinduri Pomegranate: राजस्थान की सिंदूरी अनार विदेशों में मशहूर, इस मंडी में रोजाना 500 टन की बंपर आवक

जीवाणा क्षेत्र में रोजाना करीब 500 टन से ऊपर अनार की आवक हो रही है। बारिश के कारण कुछ फलों की क्वालिटी पर असर पड़ा है, लेकिन फिर भी बाजार में भाव 100 रुपए प्रति किलो से ऊपर चल रहे हैं। हम किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।

-भीमाराम कलबी, अनार मंडी संचालक



अनार का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। इस समय हमारे यहां रोजाना बड़ी मात्रा में अनार की आवक हो रही है। किसान खुद भाव देखकर माल लेकर आ रहे हैं। बारिश ज्यादा होने से अनार का रंग कुछ कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन मिठास और वजन अच्छा है, इसी कारण बाजार में मांग बनी हुई है। हम मंडी में किसानों को खुले भाव पर बिक्री की सुविधा दे रहे हैं।

-हीराराम चौधरी, अनार मंडी, संचालक