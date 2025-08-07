ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एसडीएम का रीडर, होमगार्ड एवं प्राइवेट व्यक्ति 25 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

रीडर वीरेंद्र मूल रूप से जालोर के पुरा मोहल्ला शिव गली का निवासी है और काफी समय से आहोर एसडीएम कार्यालय में ही तैनात है। एसीबी टीम के अनुसार आरोपी ने संभावित कार्रवाई से बचने के तमाम जतन किए, लेकिन उसके बावजूद वह पकड़ा गया। आरोपियों से इस प्रकरण के संभव में गहन पूछताछ की जा रही है। रिश्वत राशि लेने के इस मामले में अन्य स्टाफ की भूमिका की जांच भी हो रही है।