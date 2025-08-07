7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एसडीएम का रीडर, होमगार्ड एवं प्राइवेट व्यक्ति 25 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय आहोर में रीडर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) वीरेंद्र कुमार नाग, उपखंड कार्यालय में कार्यरत जगदीश सिंह एवं प्राइवेट व्यक्ति दिनेश को 25 हजार रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

जालोर

kamlesh sharma

Aug 07, 2025

ACB Action in Jalore
फोटो पत्रिका

जालोर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर इकाई ने कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय आहोर में रीडर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) वीरेंद्र कुमार नाग, उपखंड कार्यालय में कार्यरत जगदीश सिंह एवं प्राइवेट व्यक्ति दिनेश को 25 हजार रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी जालोर को एक शिकायत परिवादी से मिली थी। जिसके अनुसार आरोपी रीडर वीरेन्द्र कुमार नाग की ओर से परिवादी के उपखण्ड कार्यालय में विचाराधीन अपील में विपक्षी को नोटिस जारी करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा था। इस पूरे मामले में 25 हजार रुपए में सौदाय तय हुआ।

शिकायत के सत्यापन के बाद जोधपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरबिजन में एसीबी चौकी जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ ने ट्रेप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी रीडर वीरेन्द्र कुमार नाग ने परिवादी से प्राप्त रिश्वत राशि 25 हजार रुपए प्राप्त कर कार्यालय में कार्यरत होमगार्ड जगदीश सिंह को दिए गए।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में ACB की बड़ी कार्रवाई, रंगे हाथों पकड़े गए रिश्वतखोर VDO, रीडर और नगरपालिका के वरिष्ठ सहायक समेत 4 लोग
जयपुर
image

जिसने यह रिश्वत राशि कार्यालय के बाहर नाश्ता केबिन लगाने वाले प्राइवेट व्यक्ति दिनेश कुमार को थमाई। एसीबी टीम ने रिश्वत राशि 25 हजार रुपए बरामद कर तीनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है।

रीडर जालोर का निवासी

रीडर वीरेंद्र मूल रूप से जालोर के पुरा मोहल्ला शिव गली का निवासी है और काफी समय से आहोर एसडीएम कार्यालय में ही तैनात है। एसीबी टीम के अनुसार आरोपी ने संभावित कार्रवाई से बचने के तमाम जतन किए, लेकिन उसके बावजूद वह पकड़ा गया। आरोपियों से इस प्रकरण के संभव में गहन पूछताछ की जा रही है। रिश्वत राशि लेने के इस मामले में अन्य स्टाफ की भूमिका की जांच भी हो रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : ACB की बड़ी कार्रवाई, ग्राम विकास अधिकारी 7 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार
अलवर
Gram Vikas Adhikari arrested

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 08:24 pm

Published on:

07 Aug 2025 08:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एसडीएम का रीडर, होमगार्ड एवं प्राइवेट व्यक्ति 25 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.