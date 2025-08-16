4 दिन में 350KM स्केटिंग! भाई-बहन ने रामदेवरा की यात्रा से जीता सबका दिल, पिछले साल की थी अयोध्या यात्रा

जालोर। राजस्थान के जालोर जिले के दो बच्चों ने एक बार ​फिर भक्ति की अनोखी मिसाल पेश की। जिले के भीनमाल के रहने वाले भाई-बहन ने स्केटिंग कर 4 दिन में 350​ किमी की रामदेवरा यात्रा पूरी की। राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव के पावन धाम रामदेवरा दर्शन कर वापस जालोर लौटने पर लोगों ने सिमरन और कैलाश का भव्य स्वागत किया। बता दें कि दोनों भाई-बहन ने पिछले साल स्केटिंग कर अयोध्या यात्रा भी की थी।