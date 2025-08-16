Patrika LogoSwitch to English

खास खबर

4 दिन में 350KM स्केटिंग! भाई-बहन ने रामदेवरा की यात्रा से जीता सबका दिल, पिछले साल की थी अयोध्या यात्रा

जालोर के 10 साल की सिमरन और 15 साल के कैलाश ने 4 दिन में 350 किमी की रामदेवरा यात्रा स्केटिंग से पूरी कर भक्ति की अनोखी मिसाल कायम की। ये दोनों पिछले साल अयोध्या भी स्केटिंग से गए थे।

जालोर

Anil Prajapat

Aug 16, 2025

Simran Ramdevra Yatra
रामदेवरा यात्रा से लौटते भाई-बहन। फोटो: सोशल

जालोर। राजस्थान के जालोर जिले के दो बच्चों ने एक बार ​फिर भक्ति की अनोखी मिसाल पेश की। जिले के भीनमाल के रहने वाले भाई-बहन ने स्केटिंग कर 4 दिन में 350​ किमी की रामदेवरा यात्रा पूरी की। राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव के पावन धाम रामदेवरा दर्शन कर वापस जालोर लौटने पर लोगों ने सिमरन और कैलाश का भव्य स्वागत किया। बता दें कि दोनों भाई-बहन ने पिछले साल स्केटिंग कर अयोध्या यात्रा भी की थी।

जानकारी के मुताबिक 10 साल की सिमरन व 15 साल का कैलाश भीनमाल स्थित अपने घर से 11 अगस्त को सुबह करीब 6 बजे रामदेवरा के लिए रवाना हुए थे। स्केटिंग करते भाई-बहन 14 अगस्त को रामदेवरा पहुंचे। रास्ते में रामदेव के भजन गाते रहे।

ये भी पढ़ें

हाथ में बाबा की ध्वज लिए चल रहे बच्चों को देखकर हर कोई दंग रह गया। रास्ते में जगह-जगह इनका स्वागत किया। रामदेवरा दर्शन के बाद दोनों भाई बहन 15 अगस्त तड़के करीब 3 बजे जालोर पहुंचे। यहां उनका लोगों ने स्वागत किया।

पहले आयोध्या अब, अब रामदेवरा की यात्रा

सिमरन और उसके भाई कैलाश चौधरी 22 जनवरी 2024 को भीनमाल के नीलकंठ महादेव मंदिर से स्कैटिंग करते हुए अयोध्या की यात्रा पर निकले थे। 1650 किलोमीटर की यात्रा 19 दिन में पूर्ण कर अयोध्या में श्रीराम के दर्शन किए थे। अयोध्या यात्रा के बाद अब सिमरन और कैलाश ने रामदेवरा यात्रा पूरी की है।

सिमरन का पहला वीडियो 10 लाख लोगों ने देखा

सिमरन के पिता भीखाराम चौधरी जिनकी भीनमाल में ज्वैलरी की शॉप है। चौधरी ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मार्च 2021 में उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर राजस्थानी गीत पर एक साल की सिमरन का एक विडियो डाला था। इस विडियो को करीब दस लाख लोगों ने देखा। इसके बाद बेटी के नाम से सोशल मीडिया पर आईडी बनाई।

सिमरन के 11 लाख ज्यादा फॉलोअर्स

वर्तमान में सिमरन के इन्सटाग्राम पर 11 लाख से ज्यादा, फेसबुक पर 1 लाख 10 हजार व फेसबुक पेज पर 21 हजार फॉलोवर्स है। सीमरन का हर विडियो 1 मिलीयन से अधिक लोग देखते है। एक वीडियो तो 65 मिलयन लोग देख चुके है जबकि 15 से 20 ऐसे विडियो है जो 50 मिलयन लोग देख चुके है।

राजस्थानी संस्कृति को बढावा देने का प्रयास

सिमरन को राजस्थानी संस्कृति व वेशभूषा से काफी प्रेम है। वह सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थानी संस्कृति, वेशभूषा व लोकगीतों को बढावा देने का प्रयास कर रही है। सिमरन सोशल मीडिया पर भी धर्म, संस्कृति, वेशभूषा व मानव सेवा से जुड़े विडियो पोस्ट करती है।

ये भी पढ़ें

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Published on:

16 Aug 2025 10:17 am

Hindi News / Special / 4 दिन में 350KM स्केटिंग! भाई-बहन ने रामदेवरा की यात्रा से जीता सबका दिल, पिछले साल की थी अयोध्या यात्रा

