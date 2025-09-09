Jalore: जालोर में बाढ़ जैसे हालात, जिम्मेदार सोते रहे, 2 किमी दायरे में मोहल्ले 5 फीट तक डूबे

लगातार पानी की आवक और जलस्तर में बढ़ोतरी से ओवरफ्लो एरिया के सामने रह रहे लोग परेशान है। जवाई बांध के गेट खोलने के बाद इस पूरे एरिया में 3 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी के भराव ही नहीं बहाव को देखकर लोग इस कदर भयभीत हुए कि जान बचाने को सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख किया। एक सोसायटी पानी से पूरी तरह से घिरी हुई है। यहां 120 फ्लैट में परिवार रह रहे थे। अब केवल 3 परिवार ही इस सोसायटी में बचे।