Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

Jalore: जालोर में बाढ़ जैसे हालात, जिम्मेदार सोते रहे, 2 किमी दायरे में मोहल्ले 5 फीट तक डूबे

सुंदेलाव तालाब का ओवरफ्लो पानी वेग से आईटीआई के पास के क्षेत्र तक पहुंच रहा है। मुख्य मार्ग पर भी पानी बह रहा है और किनारों पर दलदल बन चुका है।

जालोर

Rakesh Mishra

Sep 09, 2025

flood in jalore
मकानों के सामने जमा 5 फीट तक पानी। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जालोर के सुंदेलाव तालाब के ओवरफ्लो से निकल रहे पानी से पिछले दो दिन में और ज्यादा आफत बढ़ी है। पानी का स्तर बढ़ा और 200 से अधिक मकान अब पानी से घिरे हुए हैं। जवाई बांध के गेट खुलने के बाद नहर के रास्ते आबादी क्षेत्र में पहुंचा पानी अब विकराल रूप ले चुका है।

मोहल्लेवासी जिम्मेदारों को कोस रहे हैं, उनका कहना है कि समय रहते समस्या का समाधान करते तो ऐसे हालात नहीं होते। हालात इस कदर विकट है कि अब तो कोई जिम्मेदार भी यहां तक पहुंचने से कतरा रहा है। सुंदेलाव तालाब का ओवरफ्लो पानी वेग से आईटीआई के पास के क्षेत्र तक पहुंच रहा है। मुख्य मार्ग पर भी पानी बह रहा है और किनारों पर दलदल बन चुका है।

ये भी पढ़ें

Monsoon Withdrawal 2025: राजस्थान से मानसून की विदाई कब? IMD ने दिया ये संकेत
जयपुर
Rajasthan-monsoon-withdrawal-2025

120 फ्लैट में से 100 से अधिक खाली हुए

लगातार पानी की आवक और जलस्तर में बढ़ोतरी से ओवरफ्लो एरिया के सामने रह रहे लोग परेशान है। जवाई बांध के गेट खोलने के बाद इस पूरे एरिया में 3 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी के भराव ही नहीं बहाव को देखकर लोग इस कदर भयभीत हुए कि जान बचाने को सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख किया। एक सोसायटी पानी से पूरी तरह से घिरी हुई है। यहां 120 फ्लैट में परिवार रह रहे थे। अब केवल 3 परिवार ही इस सोसायटी में बचे।

घरों में कैद परिवार

बहुत से परिवार ऐसे भी है, जिनके खुद के मकान हैं। उनका कहना है कि सपनों का आशियाना बनाया था। अब पानी का भराव तो है, लेकिन आनन फानन में मकान को छोड़कर कहां जाएं, मुसीबत है तो भी झेलेंगे।

यह वीडियो भी देखें

इन्होंने कहा

मैंने नया मकान बनाया है। लंबे समय से सरकारी आवास में ही रह रहे थे। इस बार नवरात्र में नए मकान में शिफ्ट होने का कार्यक्रम था, लेकिन पानी का भराव बहुत ज्यादा है।
महावीरसिंह, शहरवासी

सोचा था कि सभी सुविधा से युक्त ये फ्लैट हमारे लिए बेहतर हैं। वर्तमान में हमारे सामने विकट हालात है। पानी का भराव बहुत ज्यादा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें?
गोविंद कुमार, मोहल्लेवासी

ये भी पढ़ें

अच्छी खबर: 9 साल बाद छलकने को आतुर मेजा बांध, भीलवाड़ा की प्यास बुझाने को तैयार, जाते-जाते मेहरबान हुआ मानसून
भीलवाड़ा
Meja dam

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 02:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore: जालोर में बाढ़ जैसे हालात, जिम्मेदार सोते रहे, 2 किमी दायरे में मोहल्ले 5 फीट तक डूबे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.