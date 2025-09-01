Rajasthan: टापू पर फंसी थी गायें, फिर नंदी बना ‘सेनापति’, सबको पार करवाई नदी, वायरल हुई तस्वीर

करीब 20 मिनट तक गोवंश का यह समूह टापू पर खड़ा रहा। इस झुंड में से एक नंदी पानी के बहाव में उस छोर पर उतरा, जहां पानी की गहराई कम थी। नंदी पानी में उतरा और रुक गया। नंदी को पानी में खड़ा देखकर पीछे मौजूद गायों का समूह भी उसके पीछे नदी में उतर गया। समूह में बछड़े भी मौजूद थे, जो गायों के पास ही चल रहे थे। कतारबद्ध यह गोवंश का समूह नंदी के पीछे चलकर नदी को पार कर गया।