Rajasthan: टापू पर फंसी थी गायें, फिर नंदी बना ‘सेनापति’, सबको पार करवाई नदी, वायरल हुई तस्वीर

राजस्थान के जालोर में जवाई नदी में लगातार छह दिन से पानी का बहाव जारी रहा। ऐसे में महेशपुरा रोड एक खास नजारा दिखा। दरअसल नदी के बीच टापू पर गायों का एक समूह मौजूद था। 20 से अधिक गायें सुबह नदी के एक छोर पर पहुंची और पानी के प्रवाह को देखकर रुक गई। इस समूह में बछड़े भी मौजूद थे।
करीब 20 मिनट तक गोवंश का यह समूह टापू पर खड़ा रहा। इस झुंड में से एक नंदी पानी के बहाव में उस छोर पर उतरा, जहां पानी की गहराई कम थी। नंदी पानी में उतरा और रुक गया। नंदी को पानी में खड़ा देखकर पीछे मौजूद गायों का समूह भी उसके पीछे नदी में उतर गया। समूह में बछड़े भी मौजूद थे, जो गायों के पास ही चल रहे थे। कतारबद्ध यह गोवंश का समूह नंदी के पीछे चलकर नदी को पार कर गया।
2023 में बिफरजॉय चक्रवात के दौरान भारी बारिश के दौरान जवाई नदी में पानी का प्रवाह होने पर नदी तट के कृषि कुएं रिचार्ज हुए थे। पिछले साल नदी में प्रवाह नहीं होने से फायदा नहीं हुआ था। इस बार लगातार छह दिन से जारी पानी के बहाव से कृषि क्षेत्र को खासा फायदा होगा और बंद पड़े कृषि कुओं से सिंचाई भी होगी।