Jalore News: जालोर में नाले के तेज बहाव में बहे तीन युवक, दो सुरक्षित, एक की दर्दनाक मौत

स्थानीय लोगों ने बताया कि जिले में कई नालों पर बने रपट बारिश के दिनों में जानलेवा साबित हो रहे हैं। गुड़ारामा जालोर-जोधपुर मार्ग के पास का रपट, जोगणी खेड़ा नाला, भेसवाड़ा डाइवर्जन बरसात के दौरान इन जगहों पर पानी का तेज बहाव रहता है। वाहनों के गुजरने से अक्सर हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद इन स्थानों पर स्थायी पुल निर्माण की मांग अब तक अधूरी है।