जालोर

Jalore News: जालोर में नाले के तेज बहाव में बहे तीन युवक, दो सुरक्षित, एक की दर्दनाक मौत

ग्रामीणों ने बताया कि अशोक व महेन्द्र ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को किसी तरह बचा लिया, लेकिन सुरेश कुमार के तेज बहाव में फंस जाने से सर्च ऑपरेशन के दौरान उसका शव मिला।

जालोर

Rakesh Mishra

Sep 04, 2025

jalore news
सर्च ऑपरेशन के दौरान उपस्थित टीम, प्रशासन व ग्रामीणों की भीड़। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जालोर के अजीतपुरा के निकट जोगणी खेड़ा-दुदिया मार्ग स्थित रपट पर हादसा हो गया। रात करीब 9 बजे बाइक पर सवार तीन युवक खेरवा नाले के तेज बहाव में बह गए। हादसे में दो युवक किसी तरह बचकर बाहर निकल आए, जबकि तीसरा युवक अब तक लापता हो गया।

एसडीआरएफ की टीम व अन्य राहत बचाव टीम सहित नोसरा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान खेड़ा दुदिया से दो किलोमीटर दूर कोटड़ा गांव के पास में सुरेश का शव खोज कर निकाला। जानकारी के अनुसार जोगणी खेड़ा निवासी अशोक कुमार पुत्र जेटा राम (27), महेन्द्र कुमार पुत्र कुया राम (23) प्रजापत और सुरेश कुमार पुत्र रुतबा राम प्रजापत (30) बाइक पर सवार होकर रपट से गुजर रहे थे।

इसी दौरान नाले में तेज पानी का बहाव आ गया और तीनों युवक बह गए। अशोक व महेन्द्र ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को किसी तरह बचा लिया, लेकिन सुरेश कुमार के तेज बहाव में फंस जाने से सर्च ऑपरेशन के दौरान उसका शव मिला। बाद में नोसरा थानाधिकारी पन्नालाल मय जाब्ता शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया।

प्रशासन अलर्ट, एनडीआरएफ तैनात

मंगलवार सुबह से बुधवार तक पुलिस प्रशासन, उपखंड अधिकारी आहोर, तहसीलदार, सिविल डिफेंस टीम जालोर तथा एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद रही और सर्च ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू के दौरान लापता युवक की बाइक बरामद व शव मिला।

बारिश में रपटों पर जानलेवा हालात

स्थानीय लोगों ने बताया कि जिले में कई नालों पर बने रपट बारिश के दिनों में जानलेवा साबित हो रहे हैं। गुड़ारामा जालोर-जोधपुर मार्ग के पास का रपट, जोगणी खेड़ा नाला, भेसवाड़ा डाइवर्जन बरसात के दौरान इन जगहों पर पानी का तेज बहाव रहता है। वाहनों के गुजरने से अक्सर हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद इन स्थानों पर स्थायी पुल निर्माण की मांग अब तक अधूरी है।

ग्रामीणों की मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि इन खतरनाक रपटों पर शीघ्र पुल निर्माण कराया जाए, ताकि बरसात के दौरान आवागमन सुरक्षित हो सके और इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

Published on:

04 Sept 2025 04:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore News: जालोर में नाले के तेज बहाव में बहे तीन युवक, दो सुरक्षित, एक की दर्दनाक मौत

