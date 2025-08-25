Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

राजस्थान में मानसून के 2 माह गुजरे, फिर भी सूखा है बालसमंद बांध, जीवन रेखा के समान है यह बांध

बालसमंद बांध भीनमाल सहित क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन पर्याप्त बरसात नहीं होने से बालसमंद बांध सूखा पड़ा है।

जालोर

Santosh Trivedi

Aug 25, 2025

बालसमंद बांध
Play video
सूखा पड़ा बालसमंद बांध, Photo- Patrika

Jalore Rain: भीनमाल। मानसून जुलाई व अगस्त माह गुजरने के बाद भी बांध व तालाबों को इन्द्रदेव की मेहरबानी का इंतजार है। पर्याप्त बरसात नहीं होने से शहर का बालसमंद बांध सूखा पड़ा है। जून माह में एक बार हुई मूसलाधार बरसात से बांध में कुछ पानी की आवक हुई थी, लेकिन उसके बाद मूसलाधार बरसात नहीं होने से बांध सूखा पड़ा है। भीनमाल क्षेत्र में अब तक 383 एमएम बरसात हुई है।

कम बरसात के चलते नदी-नालों में भी पानी का बहाव नहीं हो पाया है। ऐसे में बांधों व तालाबों में पानी की आवक नहीं हो पाई। बांध व तालाबों के सूखे रहने से क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर रिचार्ज नहीं हो पाया है। ऐसे में क्षेत्र में पेयजल संकट भी बढ़ेगा। दरअसल, शहर के बालसमंद बांध की भराव क्षमता 101 एमसीएफटी है। यह बांध पिछले पांच सालों से सूखा पड़ा है। 2022 में बिपरजॉय तूफान के दौरान बांध में पानी की आवक हुई थी, लेकिन उसके बाद बांध में पानी की आवक नहीं हो पा रही है।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain Alert: राजस्थान में अभी और होगी मूसलाधार बारिश, 8 जिलों में 3 दिन लगातार भारी वर्षा का अलर्ट
जयपुर
Heavy Rain Alert

दर्जन गांवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है बांध

शहर का बालसमंद बांध शहर सहित क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बांध के लबालब भरने से आस-पास के कुएं रिचार्ज होते है। बालसमंद बांध के आस-पास कृषि कुओं से शहरवासियों का टैंकरों के माध्यम से अमृत के समान मीठा पानी उपलब्ध होता है, लेकिन बांध सूखा रहने से शहर में लोगों को पेयजल संकट भी झेलना पड़ता है।

मानसून की बेरुखी से सूखा पड़ा है बालसमंद बांध

इस बार मानसून की बेरुखी से बांध व नाड़ी तालाबों में पानी की आवक नहीं हुई है। बालसमंद बांध भी सूखा है। बालसमंद बांध के भरने से शहरवासियों को टैंकरों के माध्यम से मीठा पानी उपलब्ध होता है, इस बार बांध सूखा पड़ा है। ऐसे में शहर में पेयजल संकट भी बढ़ेगा।
हरचंद चौहान, युवा

ये भी पढ़ें

Jaipur: ‘पत्रिका’ पढ़ पसीजा दिल…गलती का हुआ एहसास, घर लौट आए बच्चे, परिवार की तस्वीरें देख हुए भावुक
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 04:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / राजस्थान में मानसून के 2 माह गुजरे, फिर भी सूखा है बालसमंद बांध, जीवन रेखा के समान है यह बांध

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.