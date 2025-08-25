राजस्थान में मानसून के 2 माह गुजरे, फिर भी सूखा है बालसमंद बांध, जीवन रेखा के समान है यह बांध

कम बरसात के चलते नदी-नालों में भी पानी का बहाव नहीं हो पाया है। ऐसे में बांधों व तालाबों में पानी की आवक नहीं हो पाई। बांध व तालाबों के सूखे रहने से क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर रिचार्ज नहीं हो पाया है। ऐसे में क्षेत्र में पेयजल संकट भी बढ़ेगा। दरअसल, शहर के बालसमंद बांध की भराव क्षमता 101 एमसीएफटी है। यह बांध पिछले पांच सालों से सूखा पड़ा है। 2022 में बिपरजॉय तूफान के दौरान बांध में पानी की आवक हुई थी, लेकिन उसके बाद बांध में पानी की आवक नहीं हो पा रही है।