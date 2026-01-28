जालोर के पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल का निधन, 92 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

वर्ष 2008 में रामलाल मेघवाल ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए भाजपा प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग को करीब 17 हजार मतों से हराकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया। हालांकि 2013 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2018 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जबकि 2023 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अंतिम चुनाव लड़ा। बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया।