घाटी पर आतंकी साया! पाकिस्तानी करेंसी और विस्फोटक बरामद, हमले में शहीद हुए पुलिस के जवान

(जम्मू): स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच ही जम्मू—कश्मीर से आतंकित कर देने वाली खबर सामने आई है। सुरक्षाबलों ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए है। साथ में पाकिस्तानी करेंसी भी मिली है, इससे यह आशंका जताई जा रही है कि पडोसी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मदद कर नापाक हरकत कर रहा है।

Op Trenarian (Dogi Pahad), Baramulla. Search operation was launched on 11 Aug 20 based on inputs about presence of weapon/ ammunition cache. Recoveries made on 13 Aug 20 -3xPistols with magazine & ammunition -73xAK rounds -2xDetonator -15xGrenades -Pakistan currency. #Kashmir pic.twitter.com/MB1RJsFhBG

मिली जानकारी के अनुसार बारामूला जिले में गुप्त सूचना मिलने के बाद सेना की ओर से विशेष सर्च अभियान चलाया गया था। यह अभियान मंगलवार 11 तारीख को शुरू हुआ था। गुरुवार को सेना ने पाकिस्तानी करेंसी के साथ ही हथियार भी बरामद किए। बरामद हथियारों में मैग्जीन सहित 3 पिस्टल, एके राइफल के 73 राउंड, 2 डिटोनेटर, 15 ग्रेनेड और पाकिस्तानी नोट बरामद किए। यह बरामदगी कर सेना ने आतंकियों के मंसूबों पर एक बार फिर पानी फेर दिया है।



Two Hideouts busted.

Joint Search Operation was carried out on @JmuKmrPolice inputs in an orchard near Barsu, #Pulwama. The apprehended Over Ground Worker led the Joint Operation Team to the hideouts. A follow-up search in progress.#Kashmir #TerrorismFreeKashmir #IndianArmy pic.twitter.com/p7ACV8eFuV