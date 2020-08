Coronavirus Updates: India में 24 घंटे के भीतर Coronaके 64553 नए केस, एक हजार से अधिक मौतें

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के ( Coronavirus in India ) मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) के 64,553 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus Outbreak ) रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 24,61,190 हो गई है। इसके साथ ही बीते एक दिन में 1007 लोगों ने कोरोना संक्रमण ( Coronavirus Infection ) के चलते अपनी जान गंवाई है। जबकि देश में 17,51,555 लोगों कोरोना वायरस को हराकर हॉस्पिटल से अपने घरों को लौट गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच कोरोना रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। देश मे फिलहाल कोरोना रिकवरी रेट ( Corona recovery rate ) 70.77 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है। साथ ही देश में संक्रमण से मृत्युदर में भी गिरावट देखने को मिली है, जो अब घट कर 1.96 प्रतिशत हो गई है।

Spike of 64,553 cases and 1007 deaths reported in India, in the last 24 hours.



The #COVID19 tally in the country rises to 24,61,191 including 6,61,595 active cases, 17,51,556 discharged/migrated & 48,040 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/WqClKQSJcc — ANI (@ANI) August 14, 2020

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग डेढ़ लाख के पार पहुंच चुकी है। जबकि राजधानी में कोरोना संक्रमितों में से 4100 से ज्यादा लोग इस बीमारी की भेंट चढ़ गए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि दिल्ली में 90 फीसदी कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ भी हुए हैं।

2,76,94,416 samples tested for #COVID19 up to 13th August. Of these, 8,48,728 samples were tested yesterday: India Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/olcNQijdOs — ANI (@ANI) August 14, 2020

वहीं, दुनिया भर में कोरोना वायरस केसों ( Coronavirus Case in World ) की कुल संख्या बढ़कर 2.07 करोड़ हो गई है। इस घातक संक्रमण से होने वाली मौतें 752,000 से अधिक हो गई हैं। जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ( Johns Hopkins University ) के अनुसार शुक्रवार की सुबह तक ही कोरोना केसों की संख्या 20,764,220 थी, जबकि इस घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या 752,893 हो गई है। दरअसल, विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ( CSSE ) ने शुक्रवार को अपना नवीनतम अपडेट जारी किया है। CSSE के अनुसार, अमरीका अभी तक दुनिया में सबसे अधिक संक्रमण से प्रभावित देश बना हुआ है। यहां पर कोरोना के कुल मामले 5,248,172 और मौतों की संख्या 167,092 है। जबकि ब्राजील 3,164,785 संक्रमण और 104,201 मौतों के साथ दूसरे पायदान पर है।

147 more policemen found #COVID19 positive in the last 24 hours in Maharashtra, taking the tally to 11,920, including 2,227 active cases, 9,569 recovered cases & 124 deaths of police personnel in the state till date: Maharashtra Police pic.twitter.com/ua4w6pI47y — ANI (@ANI) August 14, 2020

आईएएनएस ने CSSE के हवाले से बताया कि मामलों की दृष्टि से भारत तीसरे (2,396,637) स्थान पर है। इसके बाद रूस (905,762), दक्षिण अफ्रीका (572,865), मेक्सिको (505,751), पेरू (498,555), कोलंबिया (422,519), चिली (380,034), स्पेन (337,334), ईरान (336,324), ब्रिटेन (315,583), सऊदी अरब (294,519), पाकिस्तान (286,674), अर्जेंटीना (276,072), बांग्लादेश (269,115), इटली (252,235), तुर्की (245,635), फ्रांस (244,096), जर्मनी (222,281), इराक (164,277), फिलीपींस (147,526), इंडोनेशिया (132,816), कनाडा (123,180), कतर (114,281) और कजाकिस्तान (101,372) हैं। वहीं 10,000 से अधिक मौतों वाले अन्य देश मेक्सिको (55,293), भारत (47,033), ब्रिटेन (46,791), इटली (35,231), फ्रांस (30,392), स्पेन (28,605), पेरू (21,713), ईरान (19,162), रूस (15,353), कोलम्बिया (14,145), दक्षिण अफ्रीका (11,270) और चिली (10,299)हैं।