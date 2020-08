Pranab Mukherjee Health News: कोमा में पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, फिलहाल हालत स्थिर

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ( Former President Pranab Mukherjee ) के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल ( Army Hospital )में भर्ती प्रणब मुखर्जी फिलहाल कोमा में हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हॉस्पिटल प्रशासन ( Hospital administration ) की ओर से बताया कि प्रणब मुखर्जी ( Pranab Mukherjee in Coma ) फिलहाल गहरे अचेतावस्था (कोमा) में हैं, हालांकि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हेल्थ बुलेटिन ( Health bulletin ) में बताया कि प्रणब मुखर्जी के हृदय और सांस की गति से लेकर सभी पैरामीटर नॉर्मल हैं। यहां तक कि वह मेडिकल सपोर्ट का रिस्पांस भी कर रहे हैं। अभी उनको वेंटिलेटर सपोर्ट ( Pranab Mukherjee on Ventilator support ) पर रखा गया है। आपको बता दें कि मस्तिष्क में थक्का ( Brain clot ) मिलने के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। यहां पर उनकी ब्रेन सर्जरी ( Brain surgery) की गई है। लेकिन सर्जरी के बाद प्रणब दा की हालत बिगड़ गई और उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा।

आपको बता दें कि 10 अगस्त को दोपहर 12:07 बजे प्रणब मुखर्जी को गंभीर हालात में धौलाकुआं स्थित आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल में हुईं जांच में सामने आया कि उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमा हुआ है और उनकी जान बचाने के लिए सर्जरी का किया जाना बेहद जरूरी था। इस बीच जांच में उनके कोरोना संक्रमित होने की भी पुष्टी हुई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रणब मुखर्जी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एक अगल प्रक्रिया के तहत वह हॉस्पिटल में भर्ती हुअए हैं, इस बीच कोरोना टेस्ट में वह पॉजिटिव आए हैं। प्रणब मुखर्जी ने अपने संपर्क में आने से वाले सभी लोगों से कोरोना टेस्ट कराने और होम क्वारंटाइन होने की अपील भी की थी।

वहीं, हॉस्पिटल में भर्ती प्रणब मुखर्जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जहां देश भर से शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं, वहीं सोशल मीडिया पर उनको लेकर खबरों का बाजार गर्म हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर उनके निधन की झूठी खबर भी जमकर वायरल हुईं। हालांकि, कुछ ही देर बाद प्रणब दा के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने इन खबरों का खंडन करते हुए अपने पिता के जिंदा होने की जानकारी दी। इस दौरान अभिजीत ने उनके पिता के निधन की झूठी खबर देने पर मीडिया की भी आलोचना की। यही नहीं, प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस की नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी ट्वीट कर ऐसी खबरों को अफवाह बताया।