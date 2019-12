ठंड को लेकर चिंता में कश्मीरी, अभी ही यह हाल तो 'चिल्लेकलां' में क्या होगा?

Jammu And Kashmir Weather Update: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में रात का तापमान गिरने का (Jammu And Kashmir Weather Forecast) सिलसिला (Heavy Snowfall In Jammu And Kashmir) जारी है, अभी तक चिल्लेकलां (Chilay Kalan) के दौरान 1986 में कश्मीर में तापमान शून्य ये 9 डिग्री नीचे गया था जब विश्व प्रसिद्ध डल झील दूसरी बार जम गई थी...