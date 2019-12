Video: प्याज को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के ऐसे बयान, सुनकर जनता हुई हैरान

(पटना): प्याज की बढ़ती रेट को लेकर सड़क से लेकर संसद तक चर्चा जारी है। क्यों ना हो आम आदमी की थाली से तो प्याज जैसे गायब सा हो गया है। देश के लगभग हर राज्य में प्याज 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है तो हैदराबाद, कोलकाता जैसे राज्यों में रेट का ग्राफ 150 के पार पहुंचने वाला है। डॉलर ( 1 डॉलर

= 71.28 भारतीय रुपया) से भी मंहगे हो रहे प्याज (1 किलो प्याज= 150 रुपए) को लेकर मंत्री गण भी ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें सुनकर जनता भी हतप्रभ है।

मैं ज्यादा नहीं खाती प्याज-लहसून...

#WATCH : FM Sitharaman says "Main itna lehsun, pyaaz nahi khati hoon ji. Main aise pariwar se aati hoon jaha Onion , pyaaz se matlab nahi rakhte" when an MP intervenes&asks her 'Aap pyaaz khaate hain?' while she was answering NCP's Supriya Sule's ques on production&price of onions. pic.twitter.com/i6OG7GN775

संसद के शीतकालीन सत्र में बुधवार के दिन संसद में प्याज के बढ़ते मूल्यों को लेकर चर्चा चल रही थी। एनसीपी सांसद सुप्रीया सुले ने प्याज के कम उत्पादन और बढ़ती कीमतों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल किया। मंत्री जवाब दे रही थीं तभी किसी ने उनसे प्याज खाने के बारे में पूछ लिया, तो उन्होंने कहा था कि '' मैं बहुत ज्यादा प्याज-लहसुन नहीं खाती…इसलिए चिंता न करें. मैं ऐसे परिवार से आती हूं, जहां प्याज से मतलब नहीं रखते।'' वित्त मंत्री के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चुटकी ली जा रही है।

मैं तो शाकाहारी हूं, प्याज का क्या पता?...





#WATCH "I am a vegetarian. I have never tasted an onion. So, how will a person like me know about the situation (market prices) of onions," says Union Minister ashwini choubey pic.twitter.com/cubekfUrYW