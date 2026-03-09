नहीं मिली एम्बुलेंस, कार्डबोर्ड के डिब्बे में मृत बच्चे का शव लेकर घर लौटा पिता; वीडियो देख भर आएंगी आंखें

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर सब-डिविजनल हॉस्पिटल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक पिता को अपने मासूम बच्चे की बॉडी को इज्जत से ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। आखिर में, बेबस पिता ने हॉस्पिटल कैंपस में पड़े एक पुराने कार्डबोर्ड बॉक्स को उठाया, उसमें अपने मरे हुए बच्चे की बॉडी रखी और उसे राशन के थैले में रखकर ई-रिक्शा से 12 किलोमीटर दूर अपने गांव लौट आया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।