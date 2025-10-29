मड़वा पावर प्लांट के पास दिखा तेंदुआ, वन विभाग ने आसपास के गांवों में जारी किया अलर्ट, इलाके में दहशत

वन विभाग द्वारा एहतियातन सतर्कता के रूप में आसपास के ग्रामों मड़वा, तेन्दूभांठा, बसंतपुर, केनाभांठा, कर्रापाली एवं मदनपुर में मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वृध्द्धजन एवं बालक-बालिकाएं सुबह एवं शाम समय में अकेले बाहर न निकले तथा ग्रामीण रात के समय खेतों में अकेले न सोएं। यदि किसी को तेन्दुए अथवा अन्य वन्यप्राणी के दिखने की जानकारी प्राप्त हो तो तत्काल उड़दस्ता प्रभारी को दें।