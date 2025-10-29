मड़वा पावर प्लांट के पास दिखा तेंदुआ, वन विभाग ने आसपास के गांवों में जारी किया अलर्ट, इलाके में दहशत

तेंदुआ की सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
CG News: जांजगीर-चांपा जिले के मड़वा गांव के पावर प्लांट परिसर में तेंदूआ देखा गया। प्लांट के सुरक्षाकर्मी द्वारा वीडियो बनाया गया। इसके बाद वन विभाग सक्रिय हो गया। दूसरे दिन आसपास तेंदूआ के पदचिन्ह देखे गए। पदचिन्ह के अनुसार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही जिले में पहली बार तेंदुआ के दस्तक से क्षेत्र में दशहत का माहौल है। विभाग ने भी लोगों को रात में घर से बाहर निकलने व सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
शहर से सटे मड़वा गांव के पावर प्लांट के सुरक्षाकर्मी द्वारा मड़वा प्लांट परिसर में सोमवार की शाम को दिखे तेंदुआ को लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग पूरे दिन इसी पर चर्चाएं करते रहे। इसका सुरक्षाकर्मी द्वारा वीडियो बनाकर वन विभाग को अवगत कराया गया। इसके बाद तत्काल एसडीओ एचआर शर्मा सदलबल मौके पर पहुंचे। रात हो जाने से कुछ नहीं कर सके।
हालांकि निगरानी रखे हुए थे। दूसरे दिन वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे, जहां तेंदूआ के पदचिन्ह मिले। पदचिन्ह के हिसाब से तेंदुआ को पकड़ने सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन वन विभाग को कहीं दूसरे दिन तेंदुआ दिखाई नहीं दिया। स्थल निरीक्षण एवं आसपास क्षेत्र में किए गए सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान वर्तमान में किसी तेन्दुए की उपस्थिति नही पाई गई।
वन विभाग द्वारा एहतियातन सतर्कता के रूप में आसपास के ग्रामों मड़वा, तेन्दूभांठा, बसंतपुर, केनाभांठा, कर्रापाली एवं मदनपुर में मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वृध्द्धजन एवं बालक-बालिकाएं सुबह एवं शाम समय में अकेले बाहर न निकले तथा ग्रामीण रात के समय खेतों में अकेले न सोएं। यदि किसी को तेन्दुए अथवा अन्य वन्यप्राणी के दिखने की जानकारी प्राप्त हो तो तत्काल उड़दस्ता प्रभारी को दें।
मड़वा पॉवर प्लांट परिसर के पास सुरक्षा गार्ड द्वारा एक ऐसे वन्यप्राणी का वीडियो रिकार्ड किया गया, जो आकार एवं आकृति से तेन्दुए जैसा प्रतीत हो रहा था। जांच में तेंदुआ की उपस्थिति नहीं पाई। आसपास गांवों में मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्कता बरतने कहा गया है। - हिमांशु डोंगरे, डीएफओ
