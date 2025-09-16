CG News: पोल्ट्री फार्म में आ धमका तेंदुआ, 160 मुर्गियों का किया शिकार, गांव में अलर्ट जारी

CG News: जंगल छोड़ गांव की ओर रुख कर रहे जंगली जानवरों का साफ संदेश हमारा जंगल तुमने बर्बाद कर दिया, अब हम कहा जाए। बीते कुछ सालों में जिस तरह हाथियों, भालू तेंदुआ जैसे अन्य जंगली जानवरों का हमला होना साफ संदेश है। देखा जाय तो गरियाबंद वन मंडल के लगभग सभी वन परिक्षेत्र में यह देखा जा रहा। इसी तरह एक बार फिर बीती रात एक तेंदुआ अपने बच्चे के साथ एक मुर्गा फार्म में हमला कर लगभग 160 नग मुर्गियों को मौत के घाट उतार दिया है।