ब्रिज नहीं बनने से ग्रामीण की जान गई, 5 करोड़ मंजूरी के बाद भी तीन साल से अधूरा काम…

लेकिन सरकार के द्वेषपूर्ण रवैए ने विकास का गला घोंट दिया। कांग्रेस सरकार में उच्चस्तरीय पुल निर्माण को स्वीकृति मिल गई थी लेकिन भाजपा ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तानाशाही का अंत एक दिन जरूर होता है, भाजपा सरकार को जनता की आह लगेगी। ढाबाडीह-टांगर के बीच ब्रिज निर्माण के लिए करीब दो साल पूर्व टेंडर ओपन हो चुका था पर कुछ कार्य शुरू नहीं हो पाया था। अभी वर्तमान में शासन स्तर से निर्माण के संबंध में कोई आदेश नहीं आया है। मामला शासन स्तर का है।