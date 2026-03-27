5 करोड़ की टीसीएल कॉलेज बिल्डिंग में बड़ा खेल! घटिया सरिया-मिट्टी से कमजोर नींव, गुणवत्ता पर उठे सवाल

आज से डेढ़ दशक पहले जांजगीर-चांपा के गल्र्स कॉलेज भवन का निर्माण करा रहा था, जिसमें भवन की गुणवत्ता बेहद खराब रही। इसके चलते पूरे कॉलेज बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनानी पड़ी थी। इस भवन में भी वही ठेकेदार की हिस्सेदारी है। यानी पेटी ठेकेदार के रूप में काम कर रहा है। इससे भवन की क्वालिटी में फिर से सवाल उठने लगे हैं। यदि गर्ल्स कॉलेज की तरह फिर से इस टीसीएल कालेज की नई बिल्डिंग घटिया बनी तो गर्ल्स कॉलेज की तरह इसे भी तुड़वाना पड़ सकता है।