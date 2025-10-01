Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत, सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई… सप्ताह भर पहले पिता बना था मृतक

Janjgir Champa News: ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से केरा का रहने वाले सेना के जवान की मौत हो गई। शव को मंगलवार को गांव लाया गया। जहां सम्मान के साथ जवान की अंतिम विदाई दी गई।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 01, 2025

सेना के जवान को सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सेना के जवान को सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से केरा का रहने वाले सेना के जवान की मौत हो गई। शव को मंगलवार को गांव लाया गया। जहां सम्मान के साथ जवान की अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

आदर्श ग्राम केरा निवासी और भारतीय सेना की 41 नेटवर्क सिग्नल रेजीमेंट में पदस्थ जवान दुर्गेश कुमार साहू का ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को ड्यूटी के दौरान दौड़ते समय अचानक दुर्गेश को हार्ट अटैक आया। उन्हें तत्काल लखनऊ स्थित कमांड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां लगातार इलाज के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और 28 सितंबर की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली, जवान की मृत्यु की खबर से पूरे परिवार और गांव पर गहरा सदमा छा गया।

परिजनों में मातम

परिजन पहले से ही पुत्र जन्म के अवसर पर लखनऊ में मौजूद थे, लेकिन इस दुखद खबर ने सभी को तोड़ दिया, पार्थिव शरीर सोमवार को गृहग्राम केरा लाया गया। हजारों की संख्या में ग्रामीण व आसपास के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ेे। समान स्वरूप रैली निकालकर पार्थिव शरीर का पूरे गांव में भ्रमण कराया गया और ग्राम पंचायत केरा के मुक्तिधाम में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

वे लांस नायक के पद पर जालंधर में पदस्थ थे। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश, शिवरीनारायण मंडल अध्यक्ष लोकेश शुक्ला, जनपद सभापति अखिलेश भीष्म, जनपद सभापति दिनेश साहू, सरपंच संतोष कोसले, माधुरी आदित्य, नवागढ़ थाना प्रभारी अशोक वैष्णव, एसडीएम सुब्रत प्रधान, तहसील नायब तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

पूरा परिवार देश सेवा में समर्पित

दुर्गेश तीन भाइयों में सबसे छोटा था। पिता लक्ष्मण प्रसाद साहू का परिवार पूरी तरह देश सेवा को समर्पित है। बड़े भाई दीपक साहू भारतीय सेना में अलवर राजस्थान) में पदस्थ हैं, जबकि दूसरे भाई देवानंद साहू सीएएफ रायपुर में सेवाएं दे रहे हैं।

सप्ताह भर पहले पिता बना था दुर्गेश

जवान दुर्गेश की मौत ने सभी को झकझोर दिया। घटना बेहद दुखद है, क्योंकि उनकी शादी को महज डेढ़ वर्ष ही हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वह सात दिन पहले ही पिता बना था। उसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था। अभी घर में खुशी का माहौल था। खुशी अचानक गम में बदल गया। इससे परिजनों का रो-रोककर बुरा हाल हो रहा है।

ये भी पढ़ें

पुवर्ती में बदलाव की नई दास्तान: CRPF की मानवता ने बचाई प्रसूता और नवजात की जान, नक्सली दहशत से उबर रहा गांव
सुकमा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 11:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत, सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई… सप्ताह भर पहले पिता बना था मृतक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Murder Case: चाकू से गोदकर युवक की हत्या, घर के कमरे में खून से लथपथ मिला शव, मची खलबली

जांजगीर चंपा

मानसून की वापसी… अगले 7 दिन तक इस जिले में भयंकर बारिश का अलर्ट! कब होगी मानसून की विदाई? जानें डेट

Weather heavy rain alert (फोटो सोर्स : पत्रिका)
जांजगीर चंपा

पलायन का दर्द: योजनाओं के बावजूद हर साल हजारों लोग छोड़ रहे अपना गांव, बंधक बनने के बाद जागते हैं जिम्मेदार

पलायन (फोटो सोर्स- Freepik)
जांजगीर चंपा

Navratri 2025: महामाया मंदिर की ख्याति विदेशों तक… सप्तमी की रात शेर पर सवार होकर आती है मां, जानें मान्यता

Navratri 2025: फोटो सोर्स – Freepik
जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़ के इस गौठान में 3 दिन के भीतर दर्जनों गायों की हो गई मौत, चील-कौए नोंच रहे लाश… जिम्मेदार कौन?

गाय (फोटो सोर्स- Unsplash)
पत्रिका प्लस
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.