सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत, सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई… सप्ताह भर पहले पिता बना था मृतक

आदर्श ग्राम केरा निवासी और भारतीय सेना की 41 नेटवर्क सिग्नल रेजीमेंट में पदस्थ जवान दुर्गेश कुमार साहू का ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को ड्यूटी के दौरान दौड़ते समय अचानक दुर्गेश को हार्ट अटैक आया। उन्हें तत्काल लखनऊ स्थित कमांड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां लगातार इलाज के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और 28 सितंबर की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली, जवान की मृत्यु की खबर से पूरे परिवार और गांव पर गहरा सदमा छा गया।