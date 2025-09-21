Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुकमा

पुवर्ती में बदलाव की नई दास्तान: CRPF की मानवता ने बचाई प्रसूता और नवजात की जान, नक्सली दहशत से उबर रहा गांव

Sukma News: सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में गुरुवार को ऐसा ही उदाहरण सामने आया, जब सीआरपीएफ के जवानों ने तत्परता और संवेदनशीलता दिखाते हुए एक प्रसूता और उसके नवजात की जान बचा ली।

सुकमा

Khyati Parihar

Sep 21, 2025

बदलाव की नई पहचान बना पुवर्ती (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बदलाव की नई पहचान बना पुवर्ती (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: नक्सल प्रभावित इलाकों की पहचान लंबे समय तक भय और दहशत से जुड़ी रही है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में गुरुवार को ऐसा ही उदाहरण सामने आया, जब सीआरपीएफ के जवानों ने तत्परता और संवेदनशीलता दिखाते हुए एक प्रसूता और उसके नवजात की जान बचा ली।

ग्राम पुवर्ती निवासी मांडवी सुक्की, पत्नी मांडवी कोसा, गर्भावस्था के दौरान अचानक तेज दर्द से पीड़ित हो गईं। परिवारजन उन्हें तुरंत पुवर्ती फील्ड अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए जवानों ने स्थिति की गंभीरता समझी और देर किए बिना 150वीं बटालियन सीआरपीएफ की मदद से एम्बुलेंस की व्यवस्था की। महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगरगुंडा पहुँचाया गया, जहाँ समय पर चिकित्सा सुविधा मिलने से माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित बच गए।

ग्रामीणों ने राहत की साँस ली और सुरक्षा बलों के इस मानवीय प्रयास की सराहना की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ऐसे हालात में न तो स्वास्थ्य सुविधा मिलती थी और न ही सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था, लेकिन अब सीआरपीएफ की उपस्थिति से विश्वास कायम हुआ है। कैम्प में तैनात डॉक्टर लगातार ग्रामीणों का नि:शुल्क इलाज करते हैं और दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाती हैं। इससे स्वास्थ्य सुविधाएँ सीधे गाँव तक पहुँच रही हैं। यह पहल न केवल चिकित्सा क्षेत्र में सुधार का संकेत है, बल्कि प्रशासन और सुरक्षा बलों के प्रति ग्रामीणों के भरोसे को भी और गहरा बना रही है।

ये भी पढ़ें

CG Naxal News: जवानों को मिली बड़ी सफलता, जंगल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद, जानें क्या-क्या मिला
बीजापुर
Naxal

संयुक्त प्रयासों से लिखी जा रही विकास की गाथा

सीआरपीएफ व प्रशासन ने साबित कर दिया है कि यदि संवेदनशीलता और समर्पण से काम किया जाए तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक बदलाव संभव है। पुवर्ती गाँव की यह घटना केवल एक माँ और बच्चे को जीवनदान देने की कहानी नहीं है, बल्कि उस विश्वास की मिसाल भी है ।

बदलाव की नई पहचान बना पुवर्ती

कभी नक्सली कमांडर हिड़मा के नाम से भयभीत रहने वाला यह इलाका अब विकास की नई कहानी लिख रहा है। सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएँ यहाँ पहुँच चुकी हैं। गाँव में आंगनबाड़ी भवन और स्कूल खुलने से शिक्षा की रोशनी भी घर-घर तक पहुँच रही है। ग्रामीण अब दहशत से बाहर निकलकर नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Naxal Surrender: नक्सल संगठन को फिर बड़ा झटका, 18 लाख के 12 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण… महिला भी शामिल
नारायणपुर
12 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2025 04:28 pm

Published on:

21 Sept 2025 04:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / पुवर्ती में बदलाव की नई दास्तान: CRPF की मानवता ने बचाई प्रसूता और नवजात की जान, नक्सली दहशत से उबर रहा गांव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.