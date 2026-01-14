Breaking News: जेल से रिहा होंगे जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू, कोर्ट ने दी जमानत… विवादों से है पुराना नाता

मामला वर्ष 2015 से 2020 के बीच का है, जब बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। पीड़ित किसान राजकुमार शर्मा ने आरोप लगाया है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके बैंक खाते से 42 लाख 78 हजार रुपये की राशि अलग-अलग किस्तों में निकाली गई। आरोप है कि विधायक साहू ने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाकर यह रकम निकाली। इस मामले में गौतम राठौर की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है।