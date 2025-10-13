Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG Accident News: जांजगीर-चांपा में कॉलेज लौटते भाई-बहन पर ट्रक की चपेट, युवक का पैर कुचला

CG Accident News: जांजगीर-चांपा जिले में पामगढ़ शहर के अंबेडकर चौक पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें कॉलेज से लौट रहे भाई-बहन और उनकी मां हादसे का शिकार हो गए।

less than 1 minute read

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Oct 13, 2025

CG Accident News: जांजगीर-चांपा में कॉलेज लौटते भाई-बहन पर ट्रक की चपेट, युवक का पैर कुचला(photo-patrika)

CG Accident News: जांजगीर-चांपा में कॉलेज लौटते भाई-बहन पर ट्रक की चपेट, युवक का पैर कुचला(photo-patrika)

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पामगढ़ शहर के अंबेडकर चौक पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें कॉलेज से लौट रहे भाई-बहन और उनकी मां हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार, युवक अपनी बहन को नामांकन के लिए कॉलेज लेकर गया था। वापसी के दौरान बाइक अचानक ट्रक की चपेट में आ गई।

हादसे में युवक का पैर बुरी तरह से कुचल गया, जबकि उसकी बहन और मां को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे आगे के इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया।

CG Accident News: युवक का कुचला पैर

घटना के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों का रो-रोकर हाल बुरा है। यह हादसा सड़क सुरक्षा और ट्रक चालकों की सतर्कता की गंभीर याद दिलाता है।

स्थानीय प्रशासन ने भी सड़क दुर्घटनाओं के प्रति चेतावनी दी है और लोगों से अधिक सतर्क रहने की अपील की है। परिवार और आसपास के लोगों में गहरा शोक और चिंता का माहौल है। इस घटना ने समुदाय में सुरक्षा उपायों और ट्रैफिक नियमों के पालन की आवश्यकता को फिर से रेखांकित किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 02:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Accident News: जांजगीर-चांपा में कॉलेज लौटते भाई-बहन पर ट्रक की चपेट, युवक का पैर कुचला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: गजब का फर्जीवाड़ा… सरकारी जमीन को बनवाया निजी और निकाल लिए 20 लाख का फर्जी लोन

सरकारी जमीन पर 20 लाख का फर्जी लोन (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG Ration Card: घर बैठे कर सकते हैं राशनकार्ड में e-KYC, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, जानें कैसे करें…

CG Ration Card: घर बैठे कर सकते हैं राशनकार्ड में e-KYC, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, जानें कैसे करें...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

दिवाली की रौनक बढ़ाएंगे देसी दीए! जांजगीर-चांपा के कुम्हारों ने शुरू की तैयारी, बढ़ी मिट्टी के दीयों की मांग

दिवाली की रौनक बढ़ाएंगे देसी दीए! जांजगीर-चांपा के कुम्हारों ने शुरू की तैयारी, बढ़ी मिट्टी के दीयों की मांग(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG Electricity News: बकाया बिजली बिल पर सख्ती! घरों के कनेक्शन कटे, दफ्तरों पर करोड़ों का नोटिस जारी…

CG Electricity News: बकाया बिजली बिल पर सख्ती! घरों के कनेक्शन कटे, दफ्तरों पर करोड़ों का नोटिस जारी...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

उद्योगों में सुरक्षा मानकों की लापरवाही! असमय जा रही श्रमिकों की जान, एक साल के भीतर दर्जनों श्रमिकों की हुई मौत…

उद्योगों में सुरक्षा मानकों की लापरवाही! असमय जा रही श्रमिकों की जान, एक साल के भीतर दर्जनों श्रमिकों की हुई मौत...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.