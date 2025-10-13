CG Accident News: जांजगीर-चांपा में कॉलेज लौटते भाई-बहन पर ट्रक की चपेट, युवक का पैर कुचला

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पामगढ़ शहर के अंबेडकर चौक पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें कॉलेज से लौट रहे भाई-बहन और उनकी मां हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार, युवक अपनी बहन को नामांकन के लिए कॉलेज लेकर गया था। वापसी के दौरान बाइक अचानक ट्रक की चपेट में आ गई।