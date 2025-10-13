CG Accident News: जांजगीर-चांपा में कॉलेज लौटते भाई-बहन पर ट्रक की चपेट, युवक का पैर कुचला(photo-patrika)
CG Accident News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पामगढ़ शहर के अंबेडकर चौक पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें कॉलेज से लौट रहे भाई-बहन और उनकी मां हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार, युवक अपनी बहन को नामांकन के लिए कॉलेज लेकर गया था। वापसी के दौरान बाइक अचानक ट्रक की चपेट में आ गई।
हादसे में युवक का पैर बुरी तरह से कुचल गया, जबकि उसकी बहन और मां को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे आगे के इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया।
घटना के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों का रो-रोकर हाल बुरा है। यह हादसा सड़क सुरक्षा और ट्रक चालकों की सतर्कता की गंभीर याद दिलाता है।
स्थानीय प्रशासन ने भी सड़क दुर्घटनाओं के प्रति चेतावनी दी है और लोगों से अधिक सतर्क रहने की अपील की है। परिवार और आसपास के लोगों में गहरा शोक और चिंता का माहौल है। इस घटना ने समुदाय में सुरक्षा उपायों और ट्रैफिक नियमों के पालन की आवश्यकता को फिर से रेखांकित किया है।
