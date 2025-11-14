CG News: मड़वा के प्राचार्य की मिसाल, टॉपर्स को कराई अपने खर्चे पर हवाई सैर…

मास्टरजी का यह कदम न सिर्फ प्रेरक बना, बल्कि छात्रों में नई ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा भी जगा गया। स्कूल में इस वर्ष पहली बार 6 छात्राओं ने 85 से 90 प्रतिशत अंक हासिल किए। बच्चों में अब यह सपना बस गया है कि मेहनत करो और आसमान छुओ। प्राचार्य ने बताया कि यह आइडिया उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस योजना से मिला, जिसमें टॉप टेन छात्रों को हवाई सैर कराई जाती थी। अब सरकार ने योजना बंद कर दी, तो उन्होंने खुद इसे जारी रखने का बीड़ा उठाया।