CG News: मड़वा के प्राचार्य की मिसाल, टॉपर्स को कराई अपने खर्चे पर हवाई सैर...(photo-patrika)
CG News: आशीष तिवारी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में बचपन में आसमान में उड़ते विमानों को देखकर उड़ान भरने की ख्वाहिश तो हर बच्चे की होती है, पर इसे साकार कर दिखाया है मड़वा गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य योगेन्द्र कुमार शुक्ला ने।
उन्होंने अपने छात्रों से वादा किया था कि जो भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाएगा, उसे हवाई यात्रा कराई जाएगी। पिछले साल जब छात्रा पूर्ववर्शी साहू ने 93.6 प्रतिशत अंक हासिल किए, तो मास्टरजी ने वादा निभाते हुए अपने खर्च पर उसे कोलकाता की हवाई सैर कराई।
पूर्ववर्शी के साथ उसकी दीदी भी इस सफर में शामिल हुईं। उन्होंने साइंस सिटी, तारामंडल और अन्य दर्शनीय स्थलों की सैर की। प्राचार्य शुक्ला ने बताया कि उन्होंने इस यात्रा पर करीब 37 हजार रुपए अपनी सेविंग्स से खर्च किए।
मास्टरजी का यह कदम न सिर्फ प्रेरक बना, बल्कि छात्रों में नई ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा भी जगा गया। स्कूल में इस वर्ष पहली बार 6 छात्राओं ने 85 से 90 प्रतिशत अंक हासिल किए। बच्चों में अब यह सपना बस गया है कि मेहनत करो और आसमान छुओ। प्राचार्य ने बताया कि यह आइडिया उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस योजना से मिला, जिसमें टॉप टेन छात्रों को हवाई सैर कराई जाती थी। अब सरकार ने योजना बंद कर दी, तो उन्होंने खुद इसे जारी रखने का बीड़ा उठाया।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग