Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG News: मड़वा के प्राचार्य की मिसाल, टॉपर्स को कराई अपने खर्चे पर हवाई सैर…

CG News: जांजगीर-चांपा जिले में बचपन में आसमान में उड़ते विमानों को देखकर उड़ान भरने की ख्वाहिश तो हर बच्चे की होती है, पर इसे साकार कर दिखाया है मड़वा गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य योगेन्द्र कुमार शुक्ला ने।

less than 1 minute read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Nov 14, 2025

CG News: मड़वा के प्राचार्य की मिसाल, टॉपर्स को कराई अपने खर्चे पर हवाई सैर...(photo-patrika)

CG News: मड़वा के प्राचार्य की मिसाल, टॉपर्स को कराई अपने खर्चे पर हवाई सैर...(photo-patrika)

CG News: आशीष तिवारी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में बचपन में आसमान में उड़ते विमानों को देखकर उड़ान भरने की ख्वाहिश तो हर बच्चे की होती है, पर इसे साकार कर दिखाया है मड़वा गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य योगेन्द्र कुमार शुक्ला ने।

CG News: मड़वा प्राचार्य की अनूठी पहल

उन्होंने अपने छात्रों से वादा किया था कि जो भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाएगा, उसे हवाई यात्रा कराई जाएगी। पिछले साल जब छात्रा पूर्ववर्शी साहू ने 93.6 प्रतिशत अंक हासिल किए, तो मास्टरजी ने वादा निभाते हुए अपने खर्च पर उसे कोलकाता की हवाई सैर कराई।

पूर्ववर्शी के साथ उसकी दीदी भी इस सफर में शामिल हुईं। उन्होंने साइंस सिटी, तारामंडल और अन्य दर्शनीय स्थलों की सैर की। प्राचार्य शुक्ला ने बताया कि उन्होंने इस यात्रा पर करीब 37 हजार रुपए अपनी सेविंग्स से खर्च किए।

6 छात्राओं के 85% से अधिक अंक

मास्टरजी का यह कदम न सिर्फ प्रेरक बना, बल्कि छात्रों में नई ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा भी जगा गया। स्कूल में इस वर्ष पहली बार 6 छात्राओं ने 85 से 90 प्रतिशत अंक हासिल किए। बच्चों में अब यह सपना बस गया है कि मेहनत करो और आसमान छुओ। प्राचार्य ने बताया कि यह आइडिया उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस योजना से मिला, जिसमें टॉप टेन छात्रों को हवाई सैर कराई जाती थी। अब सरकार ने योजना बंद कर दी, तो उन्होंने खुद इसे जारी रखने का बीड़ा उठाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Nov 2025 11:06 am

Published on:

14 Nov 2025 11:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: मड़वा के प्राचार्य की मिसाल, टॉपर्स को कराई अपने खर्चे पर हवाई सैर…

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: जीत के करीब पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कृषि विभाग में विवाद! महिला अधिकारी ने उपसंचालक पर लगाया शोषण और धमकी का आरोप

कृषि उपसंचालक पर महिला कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

New Medical College: जिले को जल्द मिलेगा मेडिकल कॉलेज का तोहफा! 50 सीटों से होगी शुरुआत, जानें अपडेट

जिले का नया मेडिकल कॉलेज (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Cold wave in Chhattisgarh: ठंड का ‘अटैक’ शुरू… नवंबर में ही कांप उठा शहर, अलाव जलाने को मजबूर हुए लोग

उत्तर से चली सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG Crime: बैग में पिस्टल लेकर पंहुचा छात्र, बदले की भावना में हिंसक हो रहे स्कूली बच्चे

CG Crime:बैग में पिस्टल लेकर पंहुचा छात्र, बदले की भावना में हिंसक हो रहे स्कूली बच्चे
जांजगीर चंपा

CG News: ICU का बिल लाखों का हेलमेट बस हजारों का, दुर्घटना में कमी लाने लगा रहे जागरूकता संबंधी होर्डिंग

CG News: ICU का बिल लाखों का हेलमेट बस हजारों का, दुर्घटना में कमी लाने लगा रहे जागरूकता संबंधी होर्डिंग
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.