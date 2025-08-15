Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

नींद की गोली खिलाकर नाबालिग के साथ किया गंदा काम, प्रेग्नेंट होने पर हुआ मामले का खुलासा

CG News: आश्रम में आरोपी पीड़िता को रोज खाना निकालकर देता था। खाना में नींद की दवा जैसी कुछ मिलाता था, जिससे पीड़िता सो जाती थी।

जांजगीर चंपा

Laxmi Vishwakarma

Aug 15, 2025

अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) ने सुनाई सजा (Photo source- Patrika)
अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) ने सुनाई सजा (Photo source- Patrika)

CG News: नींद की गोली खिलाकर नाबालिग से अनाचार करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार 14 वर्षीय पीड़िता के पिता के निधन बाद वह अपने मामा के घर में रहती थी। 13 मई 2023 को वह अपने बड़े भाई के साथ अपने बड़े पिता के पुत्र आरोपी दिलेश्वर महंत के साथ कबीर आश्रम रहने गई थी। उसका भाई उसे छोड़कर कमाने खाने गुजरात चला गया।

CG News: आरोपी नींद की दवा मिलाकर गलत काम किया…

आरोपी कई वर्षो से कबीर आश्रम शिवरीनारायण में देखरेख का काम करता था। आश्रम में आरोपी पीड़िता को रोज खाना निकालकर देता था। खाना में नींद की दवा जैसी कुछ मिलाता था, जिससे पीड़िता सो जाती थी। तब आरोपी पीड़िता के साथ अनाचार करता था। 4 जुलाई 2023 रात को पीड़िता खाना नहीं खाई थी, बिना खाना खाए सो गई थी। तब दिलेश्वर उसके बेड में आया और उसके हाथ, बांह को पकड़ा, तब पीड़िता जाग गई, तब आरोपी अलग सो गया।

ये भी पढ़ें

सांस्कृतिक परंपरा से जुए तक… मुर्गा लड़ाई में रोजाना लग रहा लाखों का सट्टा, नाबालिग भी हो रहे शिकार
बीजापुर
रोजाना लाखों का अवैध जुआ (Photo source- Patrika)

पीड़िता अगली सुबह ग्राम टुंड्रा चली गई। जहां जुलाई माह में उसके पेट में दर्द हुआ, पीरियड आना बंद हो गया। उसके इसकी जानकारी भाई दी और प्रेग्नेंसी टेस्ट किया गया तो प्रेग्नेंट थी। तब अपने भाई को बताया कि आश्रम में रूकी तब आरोपी नींद की दवा मिलाकर गलत काम किया है। पीड़िता के भाई ने आरोपी से पूछताछ किया तो वह इंकार करते हुए चला गया, बाद में शिवरीनारायण से भाग गया।

500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया

CG News: घटना की रिपोर्ट शिवरीनारायण थाना में पीड़िता ने दर्ज कराई। जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) अनिल कुमार बारा ने आरोपी दिलेश्वर उर्फ निर्मलदास को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।

ये भी पढ़ें

पापी परिवार! दृष्टिहीन नाबालिग लड़की से बलात्कार, सौतेले पिता व नाना ने वारदात को दिया अंजाम, अब मिली ये सजा
सुरजपुर
Rape Case (Patrika Photo)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Aug 2025 02:52 pm

Published on:

15 Aug 2025 02:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / नींद की गोली खिलाकर नाबालिग के साथ किया गंदा काम, प्रेग्नेंट होने पर हुआ मामले का खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.