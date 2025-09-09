Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG News: 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मितानिनों ने घेरा CMHO दफ्तर, जमकर की नारेबाजी…

CG News: जांजगीर चांपा जिले स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मितानिनों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया।

जांजगीर चंपा

Shradha Jaiswal

Sep 09, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मितानिनों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मितानिनें जांजगीर-चांपा के सीएमएचओ कार्यालय पहुंचीं और नारेबाजी करते हुए कार्यालय का घेराव किया।

मितानिनों का आरोप है कि सरकार ने बार-बार आश्वासन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। उनका कहना है कि उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन उनकी मेहनत और सेवाओं का उचित सम्मान नहीं मिल रहा।

CG News: सीएमएचओ कार्यालय का घेराव

प्रदर्शन कर रही मितानिनों ने मानदेय वृद्धि, सेवा का स्थायीकरण, कार्य समय निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ, स्वास्थ्य बीमा सुविधा और प्रशिक्षण संबंधी मांगों पर जोर दिया। उनका कहना है कि लंबे समय से वे अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रही हैं, लेकिन शासन-प्रशासन मौन है।

मितानिनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द स्वीकार नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगी। उनका कहना है कि जब तक ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वे पीछे हटने वाली नहीं हैं। प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन देर तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हो सकी। फिलहाल मितानिनों ने अपने आंदोलन को जारी रखने का एलान किया है।

09 Sept 2025 02:45 pm

09 Sept 2025 02:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मितानिनों ने घेरा CMHO दफ्तर, जमकर की नारेबाजी…

