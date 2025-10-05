CG News: मेडिकल कॉलेज के लिए 357.25 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति, जानें पूरा मामला…

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेजों के नए भवनों के लिए शासन ने करोड़ों की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। इसमें कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और जांजगीर-चांपा जिला शामिल है। जांजगीर-चांपा जिले के मेडिकल कॉलेज के लिए 357.25 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति वित्त विभाग ने दी है। इस राशि से मेडिकल कॉलेजों के लिए नए भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य होंगे। इससे मेडिकल कॉलेज को विस्तार मिलने की उम्मीद है।