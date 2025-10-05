Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG News: मेडिकल कॉलेज के लिए 357.25 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति, जानें पूरा मामला…

CG News: जांजगीर-चांपा जिले में प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेजों के नए भवनों के लिए शासन ने करोड़ों की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Oct 05, 2025

CG News: मेडिकल कॉलेज के लिए 357.25 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: मेडिकल कॉलेज के लिए 357.25 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेजों के नए भवनों के लिए शासन ने करोड़ों की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। इसमें कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और जांजगीर-चांपा जिला शामिल है। जांजगीर-चांपा जिले के मेडिकल कॉलेज के लिए 357.25 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति वित्त विभाग ने दी है। इस राशि से मेडिकल कॉलेजों के लिए नए भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य होंगे। इससे मेडिकल कॉलेज को विस्तार मिलने की उम्मीद है।

CG News: जांजगीर-चांपा समेत करोड़ों की स्वीकृति

जिले के मेडिकल कॉलेज के लिए ग्राम कुटरा में जमीन अधिग्रहित हो चुकी है। करीब 100 एकड़ से ज्यादा जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए ली गई है। जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने की घोषणा हुए करीब तीन साल से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अब तक मेडिकल कॉलेज के नाम पर जमीन अधिग्रहित होने के अलावा कोई बड़ा काम नहीं हुआ है।

मेडिकल कॉलेज को शुरू करने 220 बिस्तर की आवश्यकता है जिसके लिए जिला अस्पताल का विस्तार यही से मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का दावा किया गया लेकिन अब तक यह कागजों में ही सिमटकर रह गया है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के लिए स्टेट लेबल पर सीजीएमएससी के जरिए टेंडर भी निकाला गया था लेकिन प्रक्रिया टेंडर में ही उलझ गई थी।

मेडिकल कॉलेज का बढ़ता जा रहा इंतजार

ऐसे में अब शासन के वित्त विभाग से 357.25 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने से विस्तार की उम्मीद नजर आ रही है। सीएमएचओ डॉ. मनोज बर्मन ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिलने की जानकारी सुनने में आई है। अधिकारिक सूचना अभी नहीं मिल पाई है क्योंकि छुटिट्यां भी चल रही है। कुटरा में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि मिल ही चुकी है। प्रशासकीय स्वीकृति मिलने से मेडिकल कॉलेज की दिशा में कार्य आगे बढ़ सकेगा।

जांजगीर-चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए जिले के छात्र आज भी दूसरे जिलों पर निर्भर है। इससे मेडिकल की पढ़ाई का सपना अपने जिले में देख रहे छात्रों को भी इसके खुलने का इंतजार है मगर मेडिकल कॉलेज की रफ्तार कछुआ चाल जैसी नजर आ रही है।

Published on:

05 Oct 2025 04:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: मेडिकल कॉलेज के लिए 357.25 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति, जानें पूरा मामला…

