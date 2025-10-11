CG Ration Card: घर बैठे कर सकते हैं राशनकार्ड में e-KYC, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, जानें कैसे करें…

एप इंस्टॉल करने के बाद राज्य का चयन करें, मोबाइल का लोकेशन ऑन करें। आधार नंबर दर्ज करें। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। कैप्चा भरने के बाद कार्ड विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। फेस ईकेवायसी के विकल्प पर क्लिक करें, कैमरा ऑन होते ही चेहरे को कैमरे के सामने रखें।