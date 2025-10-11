Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG Ration Card: घर बैठे कर सकते हैं राशनकार्ड में e-KYC, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, जानें कैसे करें…

CG Ration Card: सक्ती में शासन द्वारा राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए अब ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है।

less than 1 minute read

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Oct 11, 2025

CG Ration Card: घर बैठे कर सकते हैं राशनकार्ड में e-KYC, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, जानें कैसे करें...(photo-patrika)

CG Ration Card: घर बैठे कर सकते हैं राशनकार्ड में e-KYC, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, जानें कैसे करें...(photo-patrika)

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के सक्ती में शासन द्वारा राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए अब ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। अब हितग्राहियों को ई-केवाईसी के लिए राशन दुकान जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य घर बैठे मोबाइल फोन से किया जा सकता है।

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित मोबाइल एप मेरा ई-केवायसी राशन कार्ड को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उक्त एप के माध्यम से सभी राशनकार्डधारी हितग्राही आधार फेस रिकग्निशन के जरिए अपनी ई-केवाईसी पूर्ण कर सकते हैं।

CG Ration Card: ऐसे करे ई-केवाईसी

एप इंस्टॉल करने के बाद राज्य का चयन करें, मोबाइल का लोकेशन ऑन करें। आधार नंबर दर्ज करें। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। कैप्चा भरने के बाद कार्ड विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। फेस ईकेवायसी के विकल्प पर क्लिक करें, कैमरा ऑन होते ही चेहरे को कैमरे के सामने रखें।

चेहरा मैच होते ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूर्ण करें, ताकि राशन वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

