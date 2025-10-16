Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ जेल में बवाल! मुलाकाती करने आए युवक की कर दी जमकर पिटाई, अधीक्षक निलंबित

Chhattisgarh news: सक्ती उप जेल में मुलाक़ाती युवक की पिटाई करने के आरोप में उप जेल अधीक्षक सतीश भार्गव को निलंबित कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। मामला मंगलवार का है, जब तिजराम नामक युवक परिचित से मिलने जेल गया। बताया गया कि जेल नियमों के विरुद्ध कुछ बंदियों के परिजन डेढ़ घंटे से मुलाकात कर रहे थे, जबकि तिजराम को मिलने नहीं दिया गया।