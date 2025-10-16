Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ जेल में बवाल! मुलाकाती करने आए युवक की कर दी जमकर पिटाई, अधीक्षक निलंबित

छत्तीसगढ़ जेल में बवाल (Photo source- Patrika)
Chhattisgarh news: सक्ती उप जेल में मुलाक़ाती युवक की पिटाई करने के आरोप में उप जेल अधीक्षक सतीश भार्गव को निलंबित कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। मामला मंगलवार का है, जब तिजराम नामक युवक परिचित से मिलने जेल गया। बताया गया कि जेल नियमों के विरुद्ध कुछ बंदियों के परिजन डेढ़ घंटे से मुलाकात कर रहे थे, जबकि तिजराम को मिलने नहीं दिया गया।
युवक ने इसका विरोध किया और शिकायत की कि मैं गरीब हूं, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके बाद मुलाकात कराने वाले राइटर ने तिजराम को जेल से बाहर निकाल दिया। जब उप जेल अधीक्षक सतीश भार्गव बाहर आए, तो युवक ने उन्हें घटना बताई।
Chhattisgarh news: आरोप है कि उप जेल अधीक्षक ने युवक की जमकर फटकार लगाने के बाद उसकी पिटाई की, जिसे प्रत्यक्षदर्शियों ने वीडियो में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल किया। जांच में प्रारंभिक तौर पर उप जेल अधीक्षक को दोषी पाया गया। जेल प्रशासन ने उन्हें निलंबित कर जगदलपुर में पदस्थ विजय पटेल को उप जेल का प्रभारी अधीक्षक नियुक्त किया।
