राजनंदगांव

CG Fraud News: नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, मामा ससुर और उसकी बेटी ने दामाद से ठगे 19 लाख रुपए…

CG Fraud News: राजनांदगांव जिले में पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक से 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।

राजनंदगांव

Shradha Jaiswal

Oct 13, 2025

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक से 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यह रकम किसी बाहरी दलाल ने नहीं, बल्कि उसके ही मामा ससुर और उनकी बेटी ने ऐंठ ली। पीड़ित की शिकायत पर बसंतपुर पुलिस ने पिता-पुत्री के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

CG Fraud News: धोखाधड़ी...

थाना प्रभारी एमन साहू ने बताया कि प्रार्थी अरुण सेन पिता बिसाहूराम निवासी वार्ड 21 रेवाडीह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके मामा ससुर गोवर्धन लाल कौशिक और उनकी पुत्री छाया उर्फ रानी कौशिक निवासी सकराउद, जिला बालोद, हाल पता बीएसपी सेक्टर रिसाल, भिलाई ने उसके पुत्र को पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा दिया।

नौकरी मिली, न पैसे दिए: रकम लेने के बाद ना तो बेटे को नौकरी मिली और ना ही पैसे वापस किए गए। कई बार संपर्क करने के बावजूद आरोपी टालमटोल करते रहे। अंतत: थक-हारकर पीड़ित ने बसंतपुर थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना जारी है। संभावना है कि जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

फोन पे, बैंक खाता और नकदी से दी रकम

शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी पिता-पुत्री खुद उसके घर पहुंचे और दावा किया कि उनकी ऊपर तक पहुंच है जिससे वे पुलिस में सीधी नौकरी लगवा सकते हैं। पहले तो प्रार्थी ने इनकार कर दिया, लेकिन आरोपी ने नौकरी न लगने पर पूरी राशि लौटाने का भरोसा दिलाया। इस पर प्रार्थी ने फोन पे, बैंक खाते और नकद के माध्यम से कुल रु 19 लाख रुपए उन्हें दे दिए।

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

