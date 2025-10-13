CG Fraud News: नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, मामा ससुर और उसकी बेटी ने दामाद से ठगे 19 लाख रुपए…

नौकरी मिली, न पैसे दिए: रकम लेने के बाद ना तो बेटे को नौकरी मिली और ना ही पैसे वापस किए गए। कई बार संपर्क करने के बावजूद आरोपी टालमटोल करते रहे। अंतत: थक-हारकर पीड़ित ने बसंतपुर थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना जारी है। संभावना है कि जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।