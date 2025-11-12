Cold wave in Chhattisgarh: ठंड का ‘अटैक’ शुरू… नवंबर में ही कांप उठा शहर, अलाव जलाने को मजबूर हुए लोग

Cold wave in Chhattisgarh: कड़ाके की ठंड का असर सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इसलिए ठंड से बचने लोग अब अलाव का भी सहारा लेने लगे है। दिसंबर के बाद बढ़ेगी कड़ाके की ठंड नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में ठंड ने संकेत दे दिए है कि इस साल पारा कम ही रहने वाला है। सप्ताह भर से ठंडी हवा चलने के कारण दिन में भी ठंड का अहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह तक तापमान स्थिर रहेगा।