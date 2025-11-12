Cold wave in Chhattisgarh: ठंड का ‘अटैक’ शुरू… नवंबर में ही कांप उठा शहर, अलाव जलाने को मजबूर हुए लोग

उत्तर से चली सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन (photo source- Patrika)
Cold wave in Chhattisgarh: उत्तर से आ रही सर्द हवा से नवंबर माह में ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बीते तीन दिन के भीतर ही इस सीजन में सबसे ठंडे दिन और रात रहे। सीजन का सबसे सर्द रात सोमवार व मंगलवार की रही और न्यूनतम तापमान पहली बार 12 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में हवा चलने के कारण ठंड का अहसास होने लगा।
मौसम विभाग के अनुसार जम्मू काश्मीर, हिमाचल इलाकों में हो रही बर्फबारी और उत्तरी हवाएं चलने के कारण मौसम में बदलाव आने से दिन-रात का तापमान में गिरावट आ रही है। आगे भी मौसम सर्द रहेगा। जिले में सप्ताह भर पहले अधिकतम तापमान 31 डिग्री से ज्यादा, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री के बीच रहा है। 8 नवंबर के बाद मौसम में धीरे-धीरे बदलाव आया और दिन-रात के तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है। इसके बाद हवा की रफ्तार बढ़ गई।
मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान 12.5 रहा, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। इधर रात में अब ठिठुराने वाली सर्दी शुरू हो चुकी है। बीती रात भी कमी आई और सीजन का सबसे सर्द रात सोमवार को दर्ज किया। मौसम विभाग के अनुसार तीन से चार दिनों तक मौसम में इसी तरह के ठंढक बनी रहेगी और रात में तापमान 12 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है।
Cold wave in Chhattisgarh: कड़ाके की ठंड का असर सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इसलिए ठंड से बचने लोग अब अलाव का भी सहारा लेने लगे है। दिसंबर के बाद बढ़ेगी कड़ाके की ठंड नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में ठंड ने संकेत दे दिए है कि इस साल पारा कम ही रहने वाला है। सप्ताह भर से ठंडी हवा चलने के कारण दिन में भी ठंड का अहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह तक तापमान स्थिर रहेगा।
