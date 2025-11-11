Chhattisgarh Weather Update: ठंड ने ली जोरदार एंट्री! पारा 10 डिग्री तक लुढ़का, अलाव का सहारा ले रहे लोग

सुबह के समय हल्का कोहरा और शाम को ठंडी हवाओं का असर अब स्पष्ट महसूस होने लगा है। शहर की सड़कों, बाजारों और चौक-चौराहों पर लोग स्वेटर, जैकेट, टोपी और मफलर में नजर आने लगे हैं। (Chhattisgarh Weather Update) बच्चे स्कूल जाते समय अब ठंड से बचाव के लिए पूरी तरह लिपटे हुए दिख रहे हैं, वहीं कार्यालय जाने वाले लोग अब घर से निकलने से पहले धूप सेंककर राहत पा रहे हैं। नगर के विभिन्न मोहल्लों में सुबह के वक्त चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। गर्म चाय की चुस्कियों के साथ लोग अब मौसम की ठंडक पर चर्चा करते नजर आते हैं। कई जगहों पर लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रख रहे हैं।