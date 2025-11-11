Patrika LogoSwitch to English

जशपुर

Chhattisgarh Weather Update: ठंड ने ली जोरदार एंट्री! पारा 10 डिग्री तक लुढ़का, अलाव का सहारा ले रहे लोग

Chhattisgarh Weather Update: ठंड ने दी दस्तक! तापमान 8 डिग्री तक गिरा, लोग अलाव और गर्म चाय का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट के आसार जताए हैं।

2 min read
Google source verification

जशपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 11, 2025

जशपुर में ठंड ने ली जोरदार एंट्री (photo source- Patrika)

जशपुर में ठंड ने ली जोरदार एंट्री (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Weather Update: पहाड़ी जिला जशपुर अब ठंड की चपेट में आ चुका है। दिवाली के बाद मौसम ने करवट ली है और अब उत्तर-पूर्वी दिशा से चल रही ठंडी हवाओं ने पूरे क्षेत्र में सिहरन फैला दी है। आसमान से बादल छंटने के बाद बीते दो दिनों से तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जिले के पंडरापाठ क्षेत्र में पारा और नीचे खिसकते हुए 8 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया है।

Chhattisgarh Weather Update: अलाव जलाकर खुद को गर्म कर रहे लोग

सुबह के समय हल्का कोहरा और शाम को ठंडी हवाओं का असर अब स्पष्ट महसूस होने लगा है। शहर की सड़कों, बाजारों और चौक-चौराहों पर लोग स्वेटर, जैकेट, टोपी और मफलर में नजर आने लगे हैं। (Chhattisgarh Weather Update) बच्चे स्कूल जाते समय अब ठंड से बचाव के लिए पूरी तरह लिपटे हुए दिख रहे हैं, वहीं कार्यालय जाने वाले लोग अब घर से निकलने से पहले धूप सेंककर राहत पा रहे हैं। नगर के विभिन्न मोहल्लों में सुबह के वक्त चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। गर्म चाय की चुस्कियों के साथ लोग अब मौसम की ठंडक पर चर्चा करते नजर आते हैं। कई जगहों पर लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रख रहे हैं।

तापमान में और गिरावट के आसार

Chhattisgarh Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्वी ठंडी हवाओं के असर से आगामी दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है। विभाग ने मंगलवार से गुरुवार के बीच न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। (ColdWave2025) पहाड़ी और वन क्षेत्रों जैसे पत्थलगांव, बागीचा, कांसाबेल और मनोरा में यह तापमान और नीचे जा सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार नवंबर की शुरुआत से ही तापमान में तेज गिरावट देखी जा रही है, जो आने वाले हफ्तों में और ठंडक बढ़ने का संकेत है। दिसंबर के पहले सप्ताह तक जिले में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

Updated on:

11 Nov 2025 07:31 pm

Published on:

11 Nov 2025 07:30 pm

