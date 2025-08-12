युवक को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घसीटा, फिर गला घोंटकर 17 लोगों ने मार डाला… इस वजह से खेला खूनी खेल

Crime News: सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र के ग्राम बगरैल में रविवार की रात गांव के करीब 17 लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की रात भर निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घसीटते रहे, चाबुक से उसे मारते रहे और अंत में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हृदय विदारक घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की गाड़ी भी गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और कहा कि तुम्हारी गाड़ी को भी आग के हवाले कर देंगे…भाग जाओ।