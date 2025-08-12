12 अगस्त 2025,

मंगलवार

जांजगीर चंपा

युवक को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घसीटा, फिर गला घोंटकर 17 लोगों ने मार डाला… इस वजह से खेला खूनी खेल

Crime News: सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र के ग्राम बगरैल में रविवार की रात गांव के करीब 17 लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की रात भर निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घसीटते रहे, चाबुक से उसे मारते रहे और अंत में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Aug 12, 2025

मौत (Photo source- Patrika)
मौत (Photo source- Patrika)

Crime News: सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र के ग्राम बगरैल में रविवार की रात गांव के करीब 17 लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की रात भर निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घसीटते रहे, चाबुक से उसे मारते रहे और अंत में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हृदय विदारक घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की गाड़ी भी गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और कहा कि तुम्हारी गाड़ी को भी आग के हवाले कर देंगे…भाग जाओ।

पुलिस उनके सामने बेबस बनी रही और आखिरकार 12 घंटे बाद मृतक के परिजन जब रिपोर्ट लिखाने थाना पहुंचे तो बड़ी मुश्किल से 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सोशल मीडिया में निर्वस्त्र पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने फिलहाल नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य आरोपियों की जांच की जा रही है।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

हैंडपंप के पानी को लेकर था विवाद

पुलिस के अनुसार, बगरैल निवासी पीला दास महंत सहित 15 लोगों का सर्वेदास महंत (44) के साथ हैंडपंप के पानी को लेकर पुराना विवाद था। इन दोनों पक्षों के बीच 2023 में भी विवाद हुआ था। पुरानी रंजिश को लेकर पीलादास महंत एवं उनके 15-17 साथी मिलकर रविवार की शाम 6 बजे सर्वे दास महंत के घर पहुंचे। तभी उनके कुत्ते ने भौंका तो उसे भी मार डाला।

फिर सर्वेदास महंत व उसके बेटे विमल दास महंत को अपने कब्जे में लिया और घर से निकाल कर उसे पहले निर्वस्त्र किया। विमल दास की पिटाई कर उसे छोड़ दिया। उसके पिता को अपने कब्जे में रखा और निर्वस्त्र कर रात भर रॉड, लाठी व चाबुक से पिटाई करते हुए पूरे गांव भर घसीटा। फिर उसकी हत्या कर सुफल दास महंत के घर के सामने छोड़ दिया।

इन पर मामला दर्ज

पुलिस ने सर्वेदास महंत की पत्नी की रिपोर्ट पर रोहित दास महंत, सुफल दास महंत, चमरू दास महंत, कृष्णदास महंत, मन्नूदास महंत, कमल दास महंत, दुर्जन दास महंत, सुनील दास महंत और पीलादास महंत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास में जुटी है।

सर्वेदास व आरोपियों के बीच रंजिश थी। वह आरोपियों के घर जाकर गाली-गलौज कर रहा था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और 9 लोगों ने उसे निर्वस्त्र कर पीटा और हत्या कर दी। 112 की टीम मौके पर गई थी। जिसे भगा दिया गया। इसके बाद फोर्स गई और वाहन से शव को सीएचसी लेकर आए हैं। -अंकिता शर्मा, एसपी, सक्ती

Published on:

12 Aug 2025 08:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / युवक को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घसीटा, फिर गला घोंटकर 17 लोगों ने मार डाला… इस वजह से खेला खूनी खेल

