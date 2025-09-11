Crime News: सप्ताह भर से लापता बुजुर्ग का पेड़ पर लटका मिला शव, इलाके में दहशत

Crime News: सप्ताह भर बाद घर से निकले लापता बुजुर्ग का शव खेत में पेड़ पर लटका मिला। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई। साथ ही फॉरेसिंक की टीम भी जांच में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार कोतवाली थाना अंतर्गत भगत चौक पुरानी बस्ती वार्ड 11 जांजगीर निवासी सीताराम बरेठ 3 सितंबर को घर से खेत जाने के लिए निकला था।
शाम को घर वापस नहीं आने पर परिजन आसपास खोजबीन करने लगे। कहीं पता नहीं चलने पर दूसरे दिन परिजन थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस पतासाजी में जुटी हुई थी। इसी दौरान पता चला कि शहर के अंतिम छोर वार्ड 10 पालीवाल राइस मिल के पीछे जंगल क्षेत्र में पेड में लटका शव है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जहां शव सीताराम बरेठ के रूप में पहचान की गई।
Crime News: पास में थैला में मछली भी पड़ा हुआ था। माने सीताराम पहले मछली पकड़ा, इसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। हालांकि फॉरेसिंक टीम भी मौका मुआयना कर जांच कर रही है। संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से मोहल्ले में सनसनी फैली गई है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद भी कुछ कहा जा सकता है।