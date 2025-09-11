Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Crime News: सप्ताह भर से लापता बुजुर्ग का पेड़ पर लटका मिला शव, इलाके में दहशत

Crime News: फॉरेसिंक टीम भी मौका मुआयना कर जांच कर रही है। संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से मोहल्ले में सनसनी फैली गई है।

जांजगीर चंपा

Laxmi Vishwakarma

Sep 11, 2025

पेड़ पर लटका मिला लापता बुजुर्ग का शव (Photo source- Patrika)
पेड़ पर लटका मिला लापता बुजुर्ग का शव (Photo source- Patrika)

Crime News: सप्ताह भर बाद घर से निकले लापता बुजुर्ग का शव खेत में पेड़ पर लटका मिला। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई। साथ ही फॉरेसिंक की टीम भी जांच में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार कोतवाली थाना अंतर्गत भगत चौक पुरानी बस्ती वार्ड 11 जांजगीर निवासी सीताराम बरेठ 3 सितंबर को घर से खेत जाने के लिए निकला था।

शाम को घर वापस नहीं आने पर परिजन आसपास खोजबीन करने लगे। कहीं पता नहीं चलने पर दूसरे दिन परिजन थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस पतासाजी में जुटी हुई थी। इसी दौरान पता चला कि शहर के अंतिम छोर वार्ड 10 पालीवाल राइस मिल के पीछे जंगल क्षेत्र में पेड में लटका शव है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जहां शव सीताराम बरेठ के रूप में पहचान की गई।

Crime News: पास में थैला में मछली भी पड़ा हुआ था। माने सीताराम पहले मछली पकड़ा, इसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। हालांकि फॉरेसिंक टीम भी मौका मुआयना कर जांच कर रही है। संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से मोहल्ले में सनसनी फैली गई है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद भी कुछ कहा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

अपने ही बने जान का दुश्मन! भतीजे ने सगे चाचा पर कुल्हाड़ी से हमला कर उतारा मौत के घाट
कोंडागांव
कुल्हाड़ी से वार कर चाचा को उतारा मौत के घाट (Photo source- Patrika)

ये भी पढ़ें

I am sorry पापा… लेटर छोड़ MBBS स्टूडेंट ने दे दी जान, फंदे से लटका मिला शव, मचा हड़कंप
कोरबा
एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र ने किया सुसाइड (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2025 01:33 pm

Published on:

11 Sept 2025 01:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Crime News: सप्ताह भर से लापता बुजुर्ग का पेड़ पर लटका मिला शव, इलाके में दहशत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.