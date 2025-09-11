Crime News: सप्ताह भर से लापता बुजुर्ग का पेड़ पर लटका मिला शव, इलाके में दहशत

शाम को घर वापस नहीं आने पर परिजन आसपास खोजबीन करने लगे। कहीं पता नहीं चलने पर दूसरे दिन परिजन थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस पतासाजी में जुटी हुई थी। इसी दौरान पता चला कि शहर के अंतिम छोर वार्ड 10 पालीवाल राइस मिल के पीछे जंगल क्षेत्र में पेड में लटका शव है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जहां शव सीताराम बरेठ के रूप में पहचान की गई।