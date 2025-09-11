Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

जंगल में घूम फिर रहे थे प्रेमी जोड़े… 4 दरिंदों ने किया ऐसा काम कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

Gang Rape News: जांजगीर-चांपा में 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप, आरोपियों ने वीडियो बनाकर की ब्लैकमेलिंग। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक अब भी फरार बताया जा रहा है।

जांजगीर चंपा

Laxmi Vishwakarma

Sep 11, 2025

Gang Rape News (Photo source- Patrika)
Gang Rape News (Photo source- Patrika)

Gang Rape News: जांजगीर-चांपा जिले के एक थाना क्षेत्र में एक 17 साल की आदिवासी नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई है। दरअसल, प्रेमी जोड़े झाड़ियों में घूम फिर रहे थे। इसी दौरान दो बाइक में सवार चार युवकों ने उन्हें देख लिया। चारों युवकों ने भी नाबालिग लड़की के साथ अनाचार किया। उनकी वीडियो भी बनाई और उन्हें ब्लेकमेलिंग करने लगे।

उनसे दो लाख रुपए की मांग की। जब पैसे की डिमांड पूरी नहीं हुई तो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। आखिरकार नाबालिग ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी। पुलिस ने चार में से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। पुलिस उनकी पतासाजी कर रही है। पुलिस के मुताबिक दो नाबालिग प्रेमी जोड़े 9 सितंबर की दोपहर बाइक से सैर सपाटे के लिए निकले थे।

प्रेमी जोड़े जंगल की ओर जा रहे थे। तभी चार युवकों ने उन्हें जंगल की ओर जाते देख लिया। चारों युवकों ने उनका पीछा किया। आखिरकार चारों आरोपियों ने प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया। चारों ने नाबालिग लड़की से बारी बारी जबरन अनाचार किया। फिर घटना की जानकारी किसी से न बताने की शर्त रखी। किसी को बताने की शर्त पर दोनों को जान से मार देने की धमकी दी गई।

Gang Rape News: डरी सहमी नाबालिग लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों से बुधवार को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी उत्तम खूंटे, सोम निर्मलकर, दुर्गेश सहिस एवं सोम गोंड़ के खिलाफ 70 (2), 351, 6 पास्को एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। जिसकी तलाश की जा रही है।

Published on:

11 Sept 2025 08:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / जंगल में घूम फिर रहे थे प्रेमी जोड़े… 4 दरिंदों ने किया ऐसा काम कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

