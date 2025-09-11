जंगल में घूम फिर रहे थे प्रेमी जोड़े… 4 दरिंदों ने किया ऐसा काम कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

Gang Rape News: डरी सहमी नाबालिग लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों से बुधवार को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी उत्तम खूंटे, सोम निर्मलकर, दुर्गेश सहिस एवं सोम गोंड़ के खिलाफ 70 (2), 351, 6 पास्को एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। जिसकी तलाश की जा रही है।