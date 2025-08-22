Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

लापता नाबालिग को पुलिस ने बिहार से किया बरामद, सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थी लड़की

CG News: जूटमिल पुलिस ने गुम हुई नाबालिग बालिका को बेगूसराय, बिहार से सकुशल बरामद किया। आरोपी दिलखुश दास को गिरफ्तार किया गया, जो पिछले डेढ़ साल से बच्ची को झांसा देकर बातचीत कर रहा था। पुलिस ने बस और ट्रेन के माध्यम से बालिका को बिहार ले जाने की योजना को नाकाम किया।

रायगढ़

Laxmi Vishwakarma

Aug 22, 2025

लापता नाबालिग बालिका को पुलिस ने बिहार से किया बरामद (Photo source- Patrika)

CG News: जूटमिल पुलिस ने 1 अगस्त को गुम हुई बालिका को बेगूसराय, बिहार से सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले में परिजनों ने 1 अगस्त को जूटमिल पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उनकी नाबालिग बेटी 1 अगस्त की दोपहर सहेली के घर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी।

परिजनों ने रिश्तेदारों व आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। परिजनों की रिपोर्ट पर जूटमिल पुलिस ने धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान परिजनों और सहेलियों से पूछताछ में संदेही दिलखुश दास (24 साल) से बालिका की बातचीत की जानकारी मिली। संदेही भी घर से गायब था।

CG News: ऐसे में पुलिस टीम ने बेगूसराय में दबिश देकर संदेही दिलखुश दास के कब्जे से बालिका को बरामद किया। आरोपी दिलखुश दास जूटमिल क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर टाइल्स का काम करता था और पिछले डेढ़ साल से बालिका से बातचीत कर उसे झांसा दे रहा था।

इसी बहाने उसने 1 अगस्त को बालिका को अपने साथ पहले बस और फिर ट्रेन से बेगूसराय, बिहार ले गया। इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक प्रशांत राव, सहायक उप निरीक्षक शशिदेव भोय एवं महिला आरक्षक देव कुमारी भारते की अहम भूमिका रही।

22 Aug 2025 03:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / लापता नाबालिग को पुलिस ने बिहार से किया बरामद, सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थी लड़की

