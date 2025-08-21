ग्रामीण संस्कृति में आज भी जीवंत है भीमा विवाह की परंपरा, जानें इसका उद्देश्य और खास महत्व

वर्षा का संतुलन: माना जाता है कि भीमा विवाह से इंद्र देव प्रसन्न होते हैं और गांव में समय पर पर्याप्त वर्षा होती है।

खेती में उन्नति: फसलें अच्छी होती हैं और टिड्डी, कीट या प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता है।

गांव में सुख-शांति: अनुष्ठान से आपसी भाईचारा और गांव में एकजुटता बढ़ती है।

प्रकृति की प्रसन्नता: माना जाता है कि इस आयोजन से धरती माता और प्रकृति हरी-भरी रहती हैं।

संकट निवारण: अकाल, सूखा या बीमारियों जैसी विपत्तियों से मुक्ति पाने के लिए भी यह विवाह कराया जाता है।