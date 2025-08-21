Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

ग्रामीण संस्कृति में आज भी जीवंत है भीमा विवाह की परंपरा, जानें इसका उद्देश्य और खास महत्व

CG Bhima Marriage: भीमा विवाह छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के ग्रामीण अंचलों में मनाया जाने वाला अनोखा पारंपरिक आयोजन है। इसे वर्षा, समृद्धि और सामूहिक आस्था से जोड़ा जाता है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ग्राम्य संस्कृति और लोकविश्वास का प्रतीक है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 21, 2025

भीमा विवाह की परंपरा (Photo source- Patrika)
भीमा विवाह की परंपरा (Photo source- Patrika)

CG Bhima Marriage: भीमा विवाह एक अनोखी ग्रामीण परंपरा है, जो खासतौर पर छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के कुछ आदिवासी इलाकों में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह आयोजन गांव की सामूहिक आस्था, लोक संस्कृति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। ग्रामीण मान्यता है कि भीमा विवाह के आयोजन से वर्षा संतुलित होती है, फसलें लहलहाती हैं और गांव में सुख-समृद्धि आती है। धार्मिक आस्था और सामाजिक एकजुटता से जुड़ा यह पर्व सामूहिक उत्सव और लोकविश्वास की जीवंत मिसाल है।

जानें क्या है भीमा विवाह?

यह एक अनुष्ठानिक विवाह है, जिसमें असली दूल्हा-दुल्हन नहीं होते, बल्कि भीमा (कभी-कभी मिट्टी, लकड़ी या प्रतीकात्मक रूप से बनाए गए पुतले/प्रतिमाएं) का विवाह कराया जाता है। आयोजन ग्राम्य समाज की आस्था और सामूहिक विश्वास का प्रतीक होता है। ग्रामीण मानते हैं कि इस विवाह से इंद्र देव प्रसन्न होते हैं, वर्षा संतुलित होती है और फसलें लहलहाती हैं।

ये भी पढ़ें

लौह अयस्क से लेकर हीरे तक… खनिज संपदा में समृद्ध है छत्तीसगढ़, जानें इस अनमोल खजाने के बारें में…
Patrika Special News
Major mineral reserves of Chhattisgarh (Photo source- Patrika)

कैसे किया जाता है भीमा विवाह?

तारीख और स्थल का चयन

गांव के बुजुर्ग और पंच मिलकर शुभ दिन तय करते हैं।
आयोजन प्रायः बरसात शुरू होने से पहले या मध्य में किया जाता है।

प्रतीकात्मक दूल्हा-दुल्हन

मिट्टी, लकड़ी या केले के पेड़/पौधे से भीमा (दूल्हा) और दुल्हन का प्रतीक बनाया जाता है।
कहीं-कहीं अनाज की बोरी, लकड़ी या मिट्टी की मूर्तियों को भी दूल्हा-दुल्हन का रूप देकर सजाया जाता है।

विवाह की तैयारियाँ

पूरे गांव के लोग एकत्र होकर विवाह की तैयारी करते हैं।
ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन बजाई जाती है।
महिलाएँ पारंपरिक गीत गाती हैं।

पंडित/ग्राम पुजारी द्वारा अनुष्ठान

स्थानीय पुजारी या गुनिया (गांव का परंपरागत धार्मिक प्रमुख) मंत्रोच्चार और विधिवत विवाह कराता है।
हल्दी, चावल, फूल और नारियल जैसी सामग्री का प्रयोग होता है।

सामूहिक भागीदारी

हर परिवार इसमें अंशदान देता है—चावल, दाल, सब्जी या धन।
विवाह के बाद सामूहिक भोज (भोजली/भोज) का आयोजन होता है।

विश्वास और मान्यता

ग्रामीण मानते हैं कि इस विवाह से प्रकृति प्रसन्न होती है, वर्षा समय पर और संतुलित होती है।
फसल अच्छी होती है और गांव में खुशहाली आती है।

सांस्कृतिक रंग

आयोजन में नृत्य, गीत और लोकनाट्य भी शामिल होते हैं।
यह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मेलजोल और उत्सव का भी प्रतीक है।

भीमा विवाह से जुड़े लोकगीत

आयोजन के समय महिलाएँ सोहर और विवाह गीत गाती हैं, जैसे असली शादी में गाए जाते हैं।
गीतों में इंद्र देवता, ग्राम देवी-देवता और प्रकृति से प्रचुर वर्षा और खुशहाली की कामना की जाती है।
ढोलक, मंजीरा, तुरही और नगाड़ों की ताल पर पुरुष मंडली पारंपरिक नृत्य करती है।
कई बार झूमर और राउत नाचा जैसे लोकनृत्य भी इस मौके पर किए जाते हैं।

पारंपरिक मान्यताएँ

वर्षा का संतुलन: माना जाता है कि भीमा विवाह से इंद्र देव प्रसन्न होते हैं और गांव में समय पर पर्याप्त वर्षा होती है।
खेती में उन्नति: फसलें अच्छी होती हैं और टिड्डी, कीट या प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता है।
गांव में सुख-शांति: अनुष्ठान से आपसी भाईचारा और गांव में एकजुटता बढ़ती है।
प्रकृति की प्रसन्नता: माना जाता है कि इस आयोजन से धरती माता और प्रकृति हरी-भरी रहती हैं।
संकट निवारण: अकाल, सूखा या बीमारियों जैसी विपत्तियों से मुक्ति पाने के लिए भी यह विवाह कराया जाता है।

इसका महत्व

धार्मिक दृष्टि से– देवताओं को प्रसन्न करने और प्रकृति के संतुलन के लिए।
सामाजिक दृष्टि से– गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर इसे संपन्न करते हैं, जिससे सामूहिकता और भाईचारा बढ़ता है।
कृषि परंपरा से जुड़ाव– मान्यता है कि भीमा विवाह के आयोजन से अच्छी वर्षा होती है और खेती सफल होती है।
सांस्कृतिक धरोहर– यह आयोजन ग्रामीण जीवन की परंपराओं और रीति-रिवाजों का जीता-जागता उदाहरण है।

ये भी पढ़ें

पुरातात्विक इतिहास लिखने को तैयार रायपुर, खारुन नदी किनारे मिले कुषाण काल के 60 तांबे के सिक्के और प्राचीन बर्तन
Patrika Special News
पुरातात्विक इतिहास लिखने को तैयार रायपुर (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Special

Updated on:

21 Aug 2025 05:46 pm

Published on:

21 Aug 2025 05:45 pm

Hindi News / Patrika Special / ग्रामीण संस्कृति में आज भी जीवंत है भीमा विवाह की परंपरा, जानें इसका उद्देश्य और खास महत्व

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.