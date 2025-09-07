Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

I am sorry पापा… लेटर छोड़ MBBS स्टूडेंट ने दे दी जान, फंदे से लटका मिला शव, मचा हड़कंप

CG Suicide Case: पुलिस का कहना है कि घटना के बाद कमरे को सील किया गया है। मृत छात्र के परिवार के कोरबा पहुंचने पर कमरे को खोला जाएगा और की जांच की जाएगी।

कोरबा

Laxmi Vishwakarma

Sep 07, 2025

एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र ने किया सुसाइड (Photo source- Patrika)
एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र ने किया सुसाइड (Photo source- Patrika)

CG Suicide Case: मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने वाले छात्र हिमांशु कश्यप (21) ने खुदकुशी कर ली। हिमांशु बिलासपुर का मूल निवासी था। घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि हिमांशु बैकलॉग की परीक्षा को लेकर तनाव में था। उसकी खुदकुशी को बैकलॉग से जोड़कर देखा जा रहा है।

CG Suicide Case: घटना के बाद कमरा सील

हिमांशु कोरबा मेडिकल कॉलेज के छात्रावास नंबर ए/13 में अपने सहपाठी पुष्पराज के साथ रहता था। इसी कमरे में उसने खुदकुशी की। शनिवार को हिमांशु की फार्मोकोलॉजी की परीक्षा थी। परीक्षा शनिवार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच संपन्न होनी थी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए हिमांशु नहीं पहुंचा, तब प्रबंधन ने हिमांशु के बारे में पता लगाया। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। कई बार आवाज देने के बाद जब कमरा नहीं खुला तब पुलिस बुलाई गई।

ये भी पढ़ें

मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र ने की आत्महत्या, हॉस्टल के कमरे में इस हालत में मिला शव
जगदलपुर
मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र ने की आत्महत्या (Photo source- Patrika)

अनहोनी की आशंका से कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। हिमांशु का शव लोहे की एंगल के सहारे रस्सी से लटका हुआ था। हिमांशु ने प्रथम वर्ष की परीक्षा के सभी पेपर उत्तीर्ण नहीं कर पाया था। इधर पुलिस का कहना है कि घटना के बाद कमरे को सील किया गया है। मृत छात्र के परिवार के कोरबा पहुंचने पर कमरे को खोला जाएगा और की जांच की जाएगी।

सीसीटीवी में रस्सी खरीदते दिखा छात्र

CG Suicide Case: एक सीसीटीवी फुटेज में हिमांशु दुकान से रस्सी खरीदते हुए दिखाई दिया। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. गोपाल कंवर ने बताया कि हिमांशु ने तीन पेपर दिया था। शनिवार को चौथा पेपर होना था लेकिन वह नहीं पहुंचा। पुलिस ने बताया कि सुबह हिमांशु कश्यप परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब कई प्रयासों के बाद दरवाजानहीं खुला, तो उन्होंने इसे तोड़कर अंदर देखा। तब उन्हें हिमांशु का शव लटका हुआ मिला।

मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें लिखा था,'Mujhse nahi ho paya, I’m sorry, papa' (मैं नहीं कर पाया, माफ करना पापा)। बता दें कि घटना ने कॉलेज परिसर में शोक का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Admission in Medical college: अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में अब तक एमबीबीएस के 85 स्टूडेंट्स ने लिया एडमिशन, अभी भी इतनी सीटें खाली
अंबिकापुर
Admission in Medical college

Updated on:

07 Sept 2025 11:04 am

Published on:

07 Sept 2025 10:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / I am sorry पापा… लेटर छोड़ MBBS स्टूडेंट ने दे दी जान, फंदे से लटका मिला शव, मचा हड़कंप

