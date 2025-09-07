I am sorry पापा… लेटर छोड़ MBBS स्टूडेंट ने दे दी जान, फंदे से लटका मिला शव, मचा हड़कंप

CG Suicide Case: मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने वाले छात्र हिमांशु कश्यप (21) ने खुदकुशी कर ली। हिमांशु बिलासपुर का मूल निवासी था। घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि हिमांशु बैकलॉग की परीक्षा को लेकर तनाव में था। उसकी खुदकुशी को बैकलॉग से जोड़कर देखा जा रहा है।
हिमांशु कोरबा मेडिकल कॉलेज के छात्रावास नंबर ए/13 में अपने सहपाठी पुष्पराज के साथ रहता था। इसी कमरे में उसने खुदकुशी की। शनिवार को हिमांशु की फार्मोकोलॉजी की परीक्षा थी। परीक्षा शनिवार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच संपन्न होनी थी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए हिमांशु नहीं पहुंचा, तब प्रबंधन ने हिमांशु के बारे में पता लगाया। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। कई बार आवाज देने के बाद जब कमरा नहीं खुला तब पुलिस बुलाई गई।
अनहोनी की आशंका से कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। हिमांशु का शव लोहे की एंगल के सहारे रस्सी से लटका हुआ था। हिमांशु ने प्रथम वर्ष की परीक्षा के सभी पेपर उत्तीर्ण नहीं कर पाया था। इधर पुलिस का कहना है कि घटना के बाद कमरे को सील किया गया है। मृत छात्र के परिवार के कोरबा पहुंचने पर कमरे को खोला जाएगा और की जांच की जाएगी।
CG Suicide Case: एक सीसीटीवी फुटेज में हिमांशु दुकान से रस्सी खरीदते हुए दिखाई दिया। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. गोपाल कंवर ने बताया कि हिमांशु ने तीन पेपर दिया था। शनिवार को चौथा पेपर होना था लेकिन वह नहीं पहुंचा। पुलिस ने बताया कि सुबह हिमांशु कश्यप परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब कई प्रयासों के बाद दरवाजानहीं खुला, तो उन्होंने इसे तोड़कर अंदर देखा। तब उन्हें हिमांशु का शव लटका हुआ मिला।
मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें लिखा था,'Mujhse nahi ho paya, I’m sorry, papa' (मैं नहीं कर पाया, माफ करना पापा)। बता दें कि घटना ने कॉलेज परिसर में शोक का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की जा रही है।