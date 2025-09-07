I am sorry पापा… लेटर छोड़ MBBS स्टूडेंट ने दे दी जान, फंदे से लटका मिला शव, मचा हड़कंप

CG Suicide Case: एक सीसीटीवी फुटेज में हिमांशु दुकान से रस्सी खरीदते हुए दिखाई दिया। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. गोपाल कंवर ने बताया कि हिमांशु ने तीन पेपर दिया था। शनिवार को चौथा पेपर होना था लेकिन वह नहीं पहुंचा। पुलिस ने बताया कि सुबह हिमांशु कश्यप परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब कई प्रयासों के बाद दरवाजानहीं खुला, तो उन्होंने इसे तोड़कर अंदर देखा। तब उन्हें हिमांशु का शव लटका हुआ मिला।