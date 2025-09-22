Crime News: खौफनाक वारदात! जादू टोना के शक में चाचा की गला रेतकर हत्या, इलाके में सनसनी

21 सितंबर 2025 को शाम लगभग 7 बजे लक्ष्मण पाल की नाबालिग बेटी किराना दुकान गई हुई थी। तभी उसने देखा कि अजीत पाल अपने पिता राम प्रसाद पाल पर धारदार हसिया से हमला कर रहा है। बेटी ने घर आकर पिता को सूचना दी। लक्ष्मण पाल मौके पर पहुंचे और अपने पिता को सड़क पर गला कटा और खून से लथपथ पड़ा देखा। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।