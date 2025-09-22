Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

Crime News: खौफनाक वारदात! जादू टोना के शक में चाचा की गला रेतकर हत्या, इलाके में सनसनी

Crime News: जादू टोना के शक में अजीत पाल ने अपने चाचा का धारदार हसिया से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को मौके पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त हसिया भी जप्त किया।

जांजगीर चंपा

Laxmi Vishwakarma

Sep 22, 2025

खौफनाक वारदात (Photo source- Patrika)
खौफनाक वारदात (Photo source- Patrika)

Crime News: जांजगीर-चांपा जिले से एक खौफनाक वारदात की खबर सामने आई है, जहां जादू टोना के शक में अपने सगे चाचा को मौत की घाट उतारने वाला आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि आरोपी गला रेतकर मौके से भागने की फिराक में था।

Crime News: जानें पूरा मामला

थाना में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्मण पाल ने बताया कि उसका पिता राम प्रसाद पाल अकेले रहते थे और पीपल चौक स्थित शिव मंदिर में पूजा करते थे। आरोपी अजीत पाल, जो प्रकाश इंडस्ट्रीज कोटाडबरी में ढाबा चलाता है, अक्सर जादू-टोना करने के शक में मारपीट और धमकी देता था।

21 सितंबर 2025 को शाम लगभग 7 बजे लक्ष्मण पाल की नाबालिग बेटी किराना दुकान गई हुई थी। तभी उसने देखा कि अजीत पाल अपने पिता राम प्रसाद पाल पर धारदार हसिया से हमला कर रहा है। बेटी ने घर आकर पिता को सूचना दी। लक्ष्मण पाल मौके पर पहुंचे और अपने पिता को सड़क पर गला कटा और खून से लथपथ पड़ा देखा। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई

मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप और SDOP चापा यदुमणी सिदार को सूचना दी गई। थाना चाम्पा के निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में टीम आरोपी के घर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो गया।

मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी हथनेवरा चौक की ओर भागते समय घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने जादू-टोना के शक में चाचा राम प्रसाद पाल को हसिया से मारने की बात स्वीकार की। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हसिया भी जप्त किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

विशेष भूमिका में शामिल

Crime News: निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, सहायक उपनिरीक्षक अरुण सिंह, प्रधान आरक्षक अमृत सलूजा, नरसिंह वर्मन, अजय चतुर्वेदी, शंकर राजपूत, मुद्रिका दुबे, आकाश कालोसिया, जय उराव और भूपेंद्र राठौर।

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Sept 2025 04:04 pm

Published on:

22 Sept 2025 04:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Crime News: खौफनाक वारदात! जादू टोना के शक में चाचा की गला रेतकर हत्या, इलाके में सनसनी

