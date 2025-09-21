साहब! मैंने अपनी मां को टंगिया से मार डाला… सुनकर पुलिस के उड़े होश, बैगा की बातों में आकर बेटे ने वारदात को दिया अंजाम

पुलिस के अनुसार, मृतका मंटोरा बाई अपने छोटे बेटे महेश के साथ रहती थी। बड़ा बेटा विष्णु पत्नी और चार बच्चों के साथ अलग घर में रहता था। बच्चों की तबीयत बार-बार बिगड़नेे से परेशान विष्णु इलाज कराता रहा, पर सुधार नहीं हुआ। इसी बीच वह बैगाओं के पास जाने लगा। एक बैगा ने शक की सुई परिवार पर ही डाल दी। बार-बार पूछने पर बैगा ने साफ कहा कि उसकी मां ही जादू-टोना कर रही है। यह बात विष्णु के दिल में घर कर गई और उसने गुस्से में मां को मौत के घाट उतार दिया। घटना से पूरा गांव सन्न है।