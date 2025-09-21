साहब! मैंने अपनी मां को टंगिया से मार डाला… सुनकर पुलिस के उड़े होश, बैगा की बातों में आकर बेटे ने वारदात को दिया अंजाम

CG Murder Case: अंधविश्वास ने बेटे को इतना अंधा बना दिया कि उसने जन्म देने वाली मां की ही जान ले ली। चकरभाठा थाना क्षेत्र के ग्राम सरवानी में 38 वर्षीय युवक ने जादू-टोना के शक में टंगिये से अपनी मां की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी खून से सना हथियार लेकर थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
चकरभाठा पुलिस के मुताबिक, ग्राम सरवानी निवासी विष्णु कैवर्त (38) टंगिया लेकर थाने पहुंचा। उसके कपड़े खून से सने थे। अचानक थाने में दाखिल हुए युवक को देखकर पुलिसकर्मी ठिठक गए।
तभी विष्णु ने शांत आवाज में कहा - साहब, मेरे बच्चों की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। मुझे शक था कि मेरी मां मंटोरा बाई उन पर जादू-टोना कर रही है। कई बार समझाया, पर वह नहीं मानी। गुस्से में मैंने टंगिये से सिर पर वार कर दिया। अब वह मर चुकी है। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घर में मंटोरा बाई (55) का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। तुरंत पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार, मृतका मंटोरा बाई अपने छोटे बेटे महेश के साथ रहती थी। बड़ा बेटा विष्णु पत्नी और चार बच्चों के साथ अलग घर में रहता था। बच्चों की तबीयत बार-बार बिगड़नेे से परेशान विष्णु इलाज कराता रहा, पर सुधार नहीं हुआ। इसी बीच वह बैगाओं के पास जाने लगा। एक बैगा ने शक की सुई परिवार पर ही डाल दी। बार-बार पूछने पर बैगा ने साफ कहा कि उसकी मां ही जादू-टोना कर रही है। यह बात विष्णु के दिल में घर कर गई और उसने गुस्से में मां को मौत के घाट उतार दिया। घटना से पूरा गांव सन्न है।
ग्रामीणों का कहना है कि मंटोरा बाई बेहद सीधी-सादी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि बेटे ने ही मां की जान ले ली।
आरोपी को गिरतार कर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। - उत्तम साहू, थाना प्रभारी, चकरभाठा