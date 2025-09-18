CG Murder Case: जहरीली शराब से मौत का खुलासा… इस बात का बदला लेने मिलाया सुहागा, हत्या की साजिश देख पुलिस हुई दंग

एसपी विजय पांडेय ने प्रेसवार्ता में बताया कि 15 सितंबर को ग्राम करही निवासी सूरज यादव एवं मनोज कश्यप एक साथ शराब लेने के लिए गांव के अवैध शराब विक्रेता सुरेन्द्र उर्फ भोला टंडन के पास गए थे। सुबह 7 बजे जाकर शराब खरीदकर सेवन किए। शराब पीने के बाद तुरंत दोनों की तबीयत खराब होने से इलाज के लिए एक निजी अस्पताल सारंगढ़ ले जाया गया, जहां दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया। घटना स्थल निरीक्षण एवं मृतक के परिजनों व गवाहों का बारीकी से कथन तथा पीएम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें जहर सेवन पाया गया।