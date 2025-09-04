CG News: जम्मू-कश्मीर में बंधक जशपुर के श्रमिक: भूखे-प्यासे कराए जा रहे काम, मजदूरी नहीं, मोबाइल छीना… प्रशासन मौन

गौरतलब है कि पोता गांव के किशोर भास्कर उसकी पत्नी कविता भास्कर बेटा विशाल भास्कर मूल निवासी ग्राम कौड़िया सहित अन्य श्रमिक मार्च अप्रैल माह में कमाने खाने के लिए जम्मू कश्मीर के छत्तरगांव, तहसील बीकेपोरा जिला बड़गाम जम्मू कश्मीर में ईंट बनाने के लिए गए थे। वहां ईंट भट्ठा के मालिक शहजाद खान के द्वारा श्रमिकों को बंधक बना लिया गया है। श्रमिकों को खाने पीने के लिए राशन नहीं दी जा रही।श्रमिकों से रात दिन काम लिया जा रहा। पारिश्रमिक मांगने पर उन्हें मारपीट की जा रही। वहीं दिन रात बलपूर्वक काम लिया जा रहा लेकिन उन्हें पारिश्रमिक नहीं दी जा रही है।