CG News: जम्मू-कश्मीर में बंधक जशपुर के श्रमिक: भूखे-प्यासे कराए जा रहे काम, मजदूरी नहीं, मोबाइल छीना… प्रशासन मौन

CG News: मालखरौदा ब्लॉक के ग्राम पोता के दर्जनों श्रमिक ईंट भट्ठे में काम करने गए थे। लेकिन किन्हीं कारणवश उन्हें ईंट भट्ठा के ठेकेदार व मालिकों ने बंधक बना दिया। श्रमिकों के परिजनों ने मामले की शिकायत एक माह पहले सक्ती कलेक्टर से की थी, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके चलते पूरा परिवार बंधक बने हुए हैं। उन्हें यातना दी जा रही है। प्रताड़ित किया जा रहा है। श्रमिकाें के बाल बच्चे भूखे प्यासे दिन काट रहे हैं फिर भी जिला प्रशासन बेपरवाह है।
गौरतलब है कि पोता गांव के किशोर भास्कर उसकी पत्नी कविता भास्कर बेटा विशाल भास्कर मूल निवासी ग्राम कौड़िया सहित अन्य श्रमिक मार्च अप्रैल माह में कमाने खाने के लिए जम्मू कश्मीर के छत्तरगांव, तहसील बीकेपोरा जिला बड़गाम जम्मू कश्मीर में ईंट बनाने के लिए गए थे। वहां ईंट भट्ठा के मालिक शहजाद खान के द्वारा श्रमिकों को बंधक बना लिया गया है। श्रमिकों को खाने पीने के लिए राशन नहीं दी जा रही।श्रमिकों से रात दिन काम लिया जा रहा। पारिश्रमिक मांगने पर उन्हें मारपीट की जा रही। वहीं दिन रात बलपूर्वक काम लिया जा रहा लेकिन उन्हें पारिश्रमिक नहीं दी जा रही है।
श्रमिकों ने पहले मोबाइल पर अपने परिजनों को अपनी पीड़ा बताने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद जब ईंट भट्ठा के ठेकेदार को इस बात की खबर लगी तो वे श्रमिकों की मोबाइल को भी छीन लिया। अब उनके परिजनों को भी बात करने नहीं दी जा रही।