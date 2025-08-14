GIS सर्वे में खामियां, ऑनलाइन टैक्स पटाने की सुविधा के लिए करना पड़ेगा इंतजार…

जीआईएस सर्वे एक तरह की आधुनिक गणना है। इसमें एप और सेटेलाइट के जरिए इमेज खींची जाती है। इसमें एप में सारी जानकारी फीड की जाती है कि जिस संपत्ति की इमेज ली गई है वह संबंधित भवन कच्चा, पक्का है, कितनी मंजिल है और कितना वर्गफीट में बना है। यह सारी जानकारी एप में डाली गई है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के जरिए ही घर बैठे व्यक्ति अपना मकान ट्रैक्स जमा कर पाएगा। जांजगीर शहर में जीआईएस सर्वे का काम एक निजी कंपनी के जरिए किया गया है किन्तु कंपनी के द्वारा की गई सर्वे में दर्जनों खामियां निकल रही है। जिसमें सुधार किया जा रहा है।