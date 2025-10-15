मगरमच्छों को रेस्क्यू करने में मददगार साबित हो रहा लोटिंग केज, जानिए क्या है इस पिंजरे की खासियत?

बड़ी बात यह है कि इस पार्क के अलावा आसपास के गांवों में भी बड़ी तादात में मगरमच्छ पल रहे हैं। खासकर पार्क के आसपास के गांव कर्रानाला डेम, दर्रीटांड़, कल्याणपुर, मधुआ, नया तालाब कोटमीसोनार, जगात तालाब, मौहाई तालाब, जोगिया तालाब, उपरोहित तालाब, सहित अन्य गावों के तालाबों में बड़ी तादात में मगरमच्छ पाए जाते हैं। बारिश के दिनों में तो गांव-गांव में छिपकली की तरह गांव की गलियों में बिलबिलाते रहते हैं। ऐसे मगरमच्छों के पकड़ने के लिए गांव के ग्रामीण ही काफी होते हैं। वहीं अब बड़े मगरमच्छों के लिए रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने लोटिंग कैज की व्यवस्था की है। जो मददगार साबित होंगे।