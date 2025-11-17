करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़! जमीन सौदे और शेयर में रकम डबल करने का झांसा, दो आरोपी गिरफ्तार

शिवरीनारायण पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान आरोपियों से ठगी की राशि, इसमें शामिल अन्य लोगों और नेटवर्क के बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम पीड़ितों की सूची तैयार कर रही है और मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से जिले में बड़े निवेश घोटाले का एक अहम लिंक सामने आया है।