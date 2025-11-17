Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़! जमीन सौदे और शेयर में रकम डबल करने का झांसा, दो आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud News: जांजगीर जिले में जमीन खरीदी-बिक्री और शेयर मार्केट में रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों की ठगी करने का बड़ा मामला सामने आया है।

जांजगीर चंपा

Shradha Jaiswal

Nov 17, 2025

करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़! जमीन सौदे और शेयर में रकम डबल करने का झांसा, दो आरोपी गिरफ्तार

करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़! जमीन सौदे और शेयर में रकम डबल करने का झांसा, दो आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में जमीन खरीदी-बिक्री और शेयर मार्केट में रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों की ठगी करने का बड़ा मामला सामने आया है। शिकायत मिलते ही शिवरीनारायण पुलिस सक्रिय हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

दोनों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां उनसे ठगी में इस्तेमाल नेटवर्क, पैसों के लेनदेन और अन्य संभावित सहयोगियों के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान इस घोटाले से जुड़े और कई महत्वपूर्ण सुराग सामने आएंगे।

CG Fraud News: रकम डबल करने का झांसा देकर करोडो की ठगी

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कई लोगों को निवेश का लालच देकर भारी भरकम रकम वसूल की थी। जमीन सौदे में मोटा मुनाफा दिलाने और शेयर मार्केट के जरिए रकम डबल करने का दावा कर लोगों को फंसाया गया। पीड़ितों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की।

शिवरीनारायण पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान आरोपियों से ठगी की राशि, इसमें शामिल अन्य लोगों और नेटवर्क के बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम पीड़ितों की सूची तैयार कर रही है और मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से जिले में बड़े निवेश घोटाले का एक अहम लिंक सामने आया है।

Updated on:

17 Nov 2025 09:37 am

Published on:

17 Nov 2025 09:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़! जमीन सौदे और शेयर में रकम डबल करने का झांसा, दो आरोपी गिरफ्तार

जांजगीर चंपा

