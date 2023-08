छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या, पत्नी और बच्चों को बारी-बारी से उतारा मौत के घाट

जांजगीर चंपाPublished: Aug 03, 2023 02:52:57 pm Submitted by: Khyati Parihar

Janjagir Champa Crime News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में हत्या की खौफनाक वारदात हुई हैं। पति ने अपने ही पत्नी समेत 3 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई हैं।

छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में हत्या की खौफनाक वारदात हुई हैं। पति ने अपने ही पत्नी समेत 3 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई हैं। यह पूरा मामला पंतोरा चौकी थाना क्षेत्र बलौदा का है। घटना की जानकारी होने पर (4 people of the same family killed) पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल में जुट गई हैं।