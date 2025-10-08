Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG News: पावर प्लांट में बड़ा हादसा, लिफ्ट गिरने से तीन मजदूरों की मौत, 7 घायल

CG News: अचानक लिफ्ट का केवल टूट गया और लिफ्ट ऊंचाई से जमीन पर आ गिरी। इस दौरान लिफ्ट में मौजूद 10 मजदूर चपेट में आ गए। घटना में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरे ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया।

less than 1 minute read

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Oct 08, 2025

CG News: पावर प्लांट में बड़ा हादसा, लिफ्ट गिरने से तीन मजदूरों की मौत, 7 घायल

आरकेएम पावर प्लांट (Photo Patrika)

CG News: सक्ती जिले के डभरा में स्थित आरकेएम पावर प्लांट में ऊंचाई से लिफ्ट गिरने की वजह से तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य मजदूर बुरी तरह घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए रायगढ़ स्थित फॉर्टिस जिंदल अस्पताल लाया गया है जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि प्लांट में रोज की तरह काम चल रहा था।

लिफ्ट में 10 मजदूर थे सवार

इस दौरान प्लांट में लगे लिफ्ट में 10 मजदूर सवार होकर पांचवें माले पर जा रहे थे। लिफ्ट को 75 मीटर ऊंचाई तक पहुंचना था लेकिन 40 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही अचानक लिफ्ट का केवल टूट गया और लिफ्ट ऊंचाई से जमीन पर आ गिरी। इस दौरान लिफ्ट में मौजूद 10 मजदूर चपेट में आ गए।

घटना में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरे ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। फिलहाल बाकी के सभी सातों मजदूरों का रायगढ़ स्थित जिंदल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों के नाम अंजनी कुमार, मिश्रीलाल और रविंद्र कुमार है।

घायल मजदूरों के नाम

घायल मजदूरों में बबलू प्रसाद गुप्ता राम सिंह, विजय सिंह, संजय कुमार, राम केश, रतन और बलराम है। घटना में रतन और बलराम की हालत भी नाजुक है जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी की हालत भी चिंताजनक है। फिलहाल सभी का इलाज फॉर्टिस हॉस्पिटल में चल रहा है।

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: पावर प्लांट में बड़ा हादसा, लिफ्ट गिरने से तीन मजदूरों की मौत, 7 घायल

अफरीद के कन्या छात्रावास में गंदा काम! जनदर्शन शिकायत के 17 दिन बाद जागा प्रशासन, जानें मामला…

अफरीद के कन्या छात्रावास में गंदा काम! (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: डकैती के प्रयास में NSUI नेता सहित पांच गिरफ्तार, पिस्टल व कारतूस बरामद

CG News: डकैती के प्रयास में NSUI नेता सहित पांच गिरफ्तार, पिस्टल व कारतूस बरामद
जांजगीर चंपा

CG News: शराब नशे में ड्यूटी करना पड़ा महंगा, फाटक बंद कर सो गया गेटमैन, रेलवे ने कर दिया सस्पेंड

CG News: शराब नशे में ड्यूटी करना पड़ा महंगा, फाटक बंद कर सो गया गेटमैन, रेलवे ने कर दिया सस्पेंड
जांजगीर चंपा

पिकनिक बना मौत का सफर: देवरी में डूबे तीन में से एक का शव मिला, 2 अब भी लापता… पिछले 16 माह में 9 की हुई मौत

मौत (फोटो सोर्स : Whatsapp )
जांजगीर चंपा

जैजैपुर विधायक की गिरफ्तारी की मांग पर भाजपा का हंगामा, प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने दी थी अपनी जान, जानें मामला

mp women congress New state executive announced
जांजगीर चंपा
