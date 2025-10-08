CG News: पावर प्लांट में बड़ा हादसा, लिफ्ट गिरने से तीन मजदूरों की मौत, 7 घायल

आरकेएम पावर प्लांट (Photo Patrika)
CG News: सक्ती जिले के डभरा में स्थित आरकेएम पावर प्लांट में ऊंचाई से लिफ्ट गिरने की वजह से तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य मजदूर बुरी तरह घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए रायगढ़ स्थित फॉर्टिस जिंदल अस्पताल लाया गया है जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि प्लांट में रोज की तरह काम चल रहा था।
इस दौरान प्लांट में लगे लिफ्ट में 10 मजदूर सवार होकर पांचवें माले पर जा रहे थे। लिफ्ट को 75 मीटर ऊंचाई तक पहुंचना था लेकिन 40 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही अचानक लिफ्ट का केवल टूट गया और लिफ्ट ऊंचाई से जमीन पर आ गिरी। इस दौरान लिफ्ट में मौजूद 10 मजदूर चपेट में आ गए।
घटना में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरे ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। फिलहाल बाकी के सभी सातों मजदूरों का रायगढ़ स्थित जिंदल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों के नाम अंजनी कुमार, मिश्रीलाल और रविंद्र कुमार है।
घायल मजदूरों में बबलू प्रसाद गुप्ता राम सिंह, विजय सिंह, संजय कुमार, राम केश, रतन और बलराम है। घटना में रतन और बलराम की हालत भी नाजुक है जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी की हालत भी चिंताजनक है। फिलहाल सभी का इलाज फॉर्टिस हॉस्पिटल में चल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग