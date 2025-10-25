उज्ज्वला योजना के नए नियम! 10 हजार से अधिक आय या ढाई एकड़ जमीन वालों को नहीं मिलेगा लाभ, करना होगा नया आवेदन

10 हजार से अधिक आय या ढाई एकड़ जमीन वालों को नहीं मिलेगा लाभ(photo-patrika)
PM Ujjwala Yojana: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में उज्जवला योजना के मुफ्त सिलेंडर और चूल्हा पाने का सपना देखने वाले लोगों को नई गाइडलाइन से झटका लग सकता है। शासन ने इस बार नए मापदंड तय कर दिए हैं। इन मापदंडों में खरा उतरने वाले ही परिवार पात्र होंगे और उज्जवला का लाभ ले पाएंगे। अगर परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10 हजार रुपए से ज्यादा है, ढाई एकड़ तक सिंचित जमीन है, घर में तीन पहिया वाहन भी है तो ऐसे परिवार अपात्र होंगे।
इसके अलावा और भी बहुत सारे मापदंड तय किए गए हैं। आवेदकों को नई गाइडलाइन के अनुसार नया आवेदन करने होंगे। नवीन गैस कनेक्शन के लिए जारी मापदंड के तहत परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक कर या आयकर का भुगतान करता हो। घर का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार पात्रता के दायरे में नहीं आएंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड की 50 हजार रुपए से अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान, सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के स्वामी, दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के स्वामी, कम से कम 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि का स्वामी जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो, 30 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट क्षेत्र वाले मकान के स्वामी, स्वयं की मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन अथवा मछली पकड़ने वाली नाव या यंत्रीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण के मालिक एवं ऐसे परिवार जिनके पास पूर्व से ही एलपीजी कनेक्शन हो, अपात्र होंगे।
शुक्रवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 को लेकर कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जिले के गैस एजेंसी संचालकों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि शिविर लगाकर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ ले सकें। गैस एजेंसी पात्र हितग्राहियों के दस्तावेजों का सत्यापन पंचायतों के साथ समन्वय बनाकर करेंगें।
निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की जांच के बाद ही कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत जिले में 6020 नए गैस कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य मिला है। बैठक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नोडल अधिकारी हेम प्रकाश साहू सहित जिले की सभी गैस एजेंसियों के डीलर उपस्थित रहे।
उज्जवला योजना के लिए आवेदन करने अभी से होड़ मची हुई है। जबकि पूर्व से ही करीब 50 हजार से ज्यादा आवेदन पेेंडिंग होंगे। जबकि जिलेभर में केवल 6020 ही नए कनेक्शन बांटे जाएंगे। ऐसे में इस बार होड़ मचेगी। 367 रुपए की सब्सिडी और मुत गैस चूल्हा, सिलेंडर मिलने से लोगों में योजना शुरू होने ब्रेसबी से इंतजार है।
